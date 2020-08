Candidatul Pro România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Alexandra Harja Samsonescu, a spus că prioritatea sa și a partidului pe care îl reprezintă sunt oamenii din județul Suceava. „Vreau ca oamenii să știe că noi sunt acolo pentru ei și că vom face tot posibilul să iasă din acest impas. Cred că nu suntem conștienți cât de mult a căzut județul Suceava, din punct de vedere economic vorbind. Și cât de mult va mai avea ce suferit”, a arătat Alexandra Harja Samsonescu. Ea a atras atenția asupra faptului că foarte mulți experți, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, arată că în toamnă spre iarnă va lovi valul doi al pandemiei. Harja Samsonescu a precizat că județul a plătit deja un tribut uriaș, având în vedere că Suceava a fost „vârful nenorocirii” încă de la începutul pandemiei. „Marți au fost 44 de cazuri. Suntem pe locul patru la nivel național și asta mă îngrijorează și mă îngrozește”, a precizat candidatul Pro România.

Alexandra Harja Samsonescu a spus că vrea să vorbească în special despre nevoile reale și imediate ale oamenilor, ea aducând în discuție, în primul rând, situația multor întreprinderi care au dat faliment. De asemenea, ea a arătat că numărul șomerilor a crescut atât la nivel național, cât și județean. Harja Samsonescu a dat ca exemplu mai multe familii din județ, care au rămas fără locuri de muncă, fie după închiderea fabricii La Dorna, fie după falimentarea unor restaurante din Suceava. „Gândiți-vă câți dintre oameni noștii sunt foarte greu încercați în aceste vremuri. Mă și îngrozește ce se va întâmpla cu cei 180 de oameni și de familii care au rămas pe drumuri după ce s-a închis fabrica La Dorna. Alaltăieri ultima cutie de lapte UHT a ieșit pe porțile fabricii. Ce a rămas în urmă? Nimic. Doar disperare și teamă pentru viitor. Ei bine de asta m-am ambiționat să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Pentru că nu este nevoie doar de experiență în administrație publică, de ani și ani, ca să observi nevoile oamenilor și să fii acolo pentru ei, la timp. În ultima vreme văd discursuri ale politicienilor doar despre promisiuni electorale și despre alegeri. Autostrăzi, căi ferate de mare viteză, strategii importate de la Vaslui. Mi se pare că văd două lumi total diferite. Nimeni nu vorbește despre realitatea cruntă din ziua de astăzi”, a mai adăugat Alexandra Harja Samsonescu. Ea a spus că în scurt timp va începe școala și nimeni nu știe dacă orele se vor desfășura online sau nu. „Peste 35.000 de copii din județul Suceava nu au laptop, tabletă, ca să nu mai vorbim despre accesul la internet. Rata abandonului școlar va crește semnificativ dacă noi nu vom putea face ceva acum. Deja suntem contratimp. Până acum nu s-a făcut nimic concret pentru acești copii. Degeaba le vor da tablete în luna martie, dacă ei vor abandona școala”, a mai adăugat candidatul Pro România pentru șefia județului. Alexandra Harja Samsonescu a adăugat că o alt problemă uriașă „ascunsă sub preș” este și sănătatea. Harja Samsonescu a arătat că spitalele sucevene sunt blocate de Covid, iar bolnavii cronici nu mai au unde să se trateze. „Nici la spitalul din Suceava, nici la Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc sau Vatra Dornei. Din 1993 și până în prezent nu s-a reușit deschiderea noului spital din Fălticeni. Iar de cinci luni marile partide de stânga și de dreapta se ceartă cine să taie panglica”, precizat candidatul Pro România Suceava.

Alexandra Harja Samsonescu a spus că acum încă este sezonul cald, prețurile alimentelor încă sunt reduse, însă acest lucru se va schimba spre sfârșitul anului. „Însă îndată vine frigul, vremea rea și iarna. Și nu văd să fie o pregătire pentru iarnă la nivelul administrațiilor. Care este planul lor? Este totul în regulă în sate sau în orașe sau comune? Încălzirea va funcționa la Vatra Dornei sau la Suceava? Pe de altă parte vin cheltuielile cu începerea școlii, cu încălzirea pe timpul iernii și cu procurarea alimentelor, care după cum se știe în această perioadă se vor scumpi. Acestea sunt problemele cu adevărat importante pe care trebuie să ne axăm acum. Încă de când eram în liceu am auzit despre strategii peste strategii și despre planuri mărețe. Realitatea este că după 30 de ani noi avem un singur metru de autostradă și acesta făcut de Ștefan Mandachi. Aeroportul trebuie dezvoltat și asta vom face. Proiectele de mediu sunt mai urgente ca oricând și ele sunt în atenția mea. Drumurile județene au nevoie de reparații capitale. Voi face o prioritate de grad zero să nu mai avem drumuri nemodernizate. Dar situația momentului este mult mai gravă și noi nu mai avem timp. Nu mai avem timp să facem planuri mărețe și strategii care durează foarte mult să le realizăm și să le implementăm. Noi trebuie să facem ceva acum pentru oamenii județului. Ce putem noi face să-i ajutăm? Noi venim cu o soluție simplă și curajoasă. Este o situație fără precedent și iar această situație cere o rezolvare fără precedent”, a spus Alexandra Harja Samsonescu. Ea a avut un mesaj tranșant către celelalte partide din județul Suceava: „hai să dăm mână cu mână în acest an și să fim acolo lângă oameni, să scoatem Suceava din impas. Haideți să lăsăm la o parte culoarea politică, acuzațiile și să facem ceva concret pentru cei care au nevoie de noi pentru cei care au crezut în noi și pentru cei ce cred în noi”, a arătat candidatul Pro România.

Alexandra Harja Samsonescu a spus că ea, împreună cu echipa sa, va cere o cheltuire responsabilă a banului public. „Mă voi uita în visteria județului să văd ce bani sunt și cum îi putem cheltui mai bine pentru oameni”, a dat asigurări Alexandra Harja Samsonescu.