Candidatul PSD la funcția de primar al comunei Șcheia, Ioan Cristinel Burac, actualul viceprimar al localității, vrea să înființeze un birou special în cadrul primăriei Șcheia care să se ocupe doar de proiecte europene în vederea atragerii fondurilor externe. ”În viață nu poți să cunoști totul, până la moarte tot învățăm. Nu o să mă bat cu pumnul în piept, că eu, doar eu, voi face totul. Dacă voi primi încrederea dumneavostră de a fi primar al comunei Șcheia, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi înființa un birou în cadrul primăriei, cu persoane calificate,care să se ocupe doar de proiecte europene. Bugetul comunei este mare, dar nu suficient pentru toate proiectele care sunt necesare ca cetățenii să beneficieze de BINE. Am relații de încredere și cooperare cu primari a unor administrații locale care au reușit să dezvolte comunele lor la standarde europene”, a spus Burac. El a subliniat că un alt proiect care este prioritar de implementat este de a instala sisteme de ventilație în școli și grădinițe. ”Vreau copiii din comuna Șcheia să-și desfășoare orele de curs într-un mediu sănătos și sigur”, a spus social democratul. Burac a mai spus că prioritare sunt și proiectele pentru infrastructură: apa și canalizarea, asfaltarea străzilor și amenajarea trotuarelor. ”Am ales să fiu om simplu care iubește faptele nu cuvintele. Am ales să fac BINE semenilor, să iubesc cetățenii nu să-mi fac doar mie bine. Am ales să găsesc soluții fiindcă iubesc această comună. Sunt multe de făcut ca această comună să se dezvolte și să ajungem măcar la normalitate. Pentru mine cele mai prioritare sunt proiectele pentru infrastructură: apa și canalizarea, asfaltarea străzilor și amenajarea trotuarelor. Îmi doresc mult: copiii să NU meargă la locurile de joacă prin noroi, bicicliștii să NU se plimbe prin gropi și noroi, cetățenii comunei să NU umble în cizme de cauciuc prin noroi în drum spre serviciu și nimeni să NU își strice mașina prin gropi. NU vreau să mai văd oamenii comunei cum se chinuie cu apa de la fântâni și vreau să dispară wc-urile din fundul curții. Cetățenii comunei Șcheia merită un trai mai bun. Am nevoie de susținerea și votul dumneavoastră să reușesc. Doamne ajută!”, a încheiat Ioan Cristinel Burac.

