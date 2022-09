România a cucerit 9 medalii, 5 de aur și 4 de argint, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Hazewinkel (Belgia), în 11 finale. Printre cei care au urcat pe podiumul de premiere se numără și 9 canotori originari din județul Suceava, care au obținut individual un număr total de 14 medalii, 11 de aur și 3 de argint.

Astfel au devenit dublu campioni europeni Andrei-Petrișor Axintoi, Alexandru Gherasim și Florin Arteni (patru plus unu rame masculine – foto și opt plus unu masculin), Alina-Maria Balețchi (patru rame feminin și opt plus unu feminin), Emanuela-Ioana Ciotău și Alexandra Ungureanu (patru vâsle feminin) și Andrei Mîndrilă (opt plus un masculin).

Pe treapta a doua a podiumului s-au regăsit același Andrei Mîndrilă, Ionuț Pavel și Leontin Nuțescu, medaliați cu argint în proba de patru rame masculin. România a participat cu 12 echipaje și 38 de sportivi la Europenele Under-23 din Belgia.