Canotorii suceveni luptă pentru calificarea în fazele superioare ale Campionatului Mondial de seniori, ce se desfășoară în aceste zile în localitatea Plovdiv din Bulgaria.

Barca României de 8+1, în care trag două canotoare din județul Suceava, Viviana-Iuliana Bejinariu și Maria Tivodariu, a ocupat locul patru, ultimul în seria de calificări, și va lupta pentru un loc în finala mare în recalificări, alături de alte cinci echipaje din opt înscrise, cursă în care trebuie să termine în primele patru pentru a intra în lupta pentru medalii. De altfel, barca României de 8+1 este medaliată cu aur în acest an la Campionatul European de seniori.

Cosmin Macovei, Sergiu Bejan și Constantin Radu, toți trei din județul nostru, au avut seriile de calificări în proba de 8+1, cursă pe care au terminat-o pe locul IV, și vor merge în recalificări, unde trebuie să termine pe primele două locuri, pentru a prinde finala mare. Această barcă a reușit la Campionatul European de seniori din 2018 să câștige medalia de argint.

Din păcate, două canotoare din județul Suceava, medaliate cu bronz la Campionatul European de seniori din acest an, Larisa Elena Roșu (fostă sportivă la CSM Suceava) și Ancuța Bodnar, au ratat șansa de a intra în semifinalele probei de dublu vâsle, după ce-n serii au ocupat ultimul loc.

Barca de patru rame a României, medaliată cu aur la europenele de seniori, dar și la europenele și mondialele de tineret din acest an, în care trag trei sportivi din județul nostru, Ciprian Tudosă (CSM Suceava), Ștefan Berariu și Vasile Țigănescu, se ”bate” pentru un loc în finala mare.

Și fosta sportivă a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Geanina Belagă, alături de Ionela Cozmiuc (Lehaci), ambele din județul nostru, au acces în finala mare și au șanse la medalii.