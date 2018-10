Ziua a treia de întreceri la Jocurile Olimpice de Tineret a mai adus o medalie pentru delegaţia tricoloră. Reprezentanţii României în concursul masculin de canotaj, Florin Arteni Fîntînariu, de la CSM Suceava şi Alexandru Laurenţiu Danciu, au cucerit medalia de argint în proba de dublu rame.

După patru runde preliminare, care au constat în calificări şi semifinale, cei doi români au reuşit să se califice în Finala A, unde au avut acces numai patru echipaje. Pe lângă România, s-au mai luptat pentru medalii Italia, Uzbekistan şi Argentina. Finala, ca şi celelalte curse, s-a desfăşurat pe distanţă scurtă, de 400 de metri, iar după o luptă extrem de strânsă România a încheiat pe locul doi (1:30,65), fiind depăşită de Italia (1:30,40).

Florin Arteni Fîntînariu şi Alexandru Laurenţiu Danciu şi-au completat astfel palmaresul din acest an, care mai cuprinde un aur la mondialele de juniori, cu un titlu de vicecampioni olimpici de tineret.

Tot în concursul de canotaj, fetele de la dublu rame, Alina Maria Baleţchi și Tabita Maftei au cucerit medalia de bronz.

Florin Arteni Fântânariu este cel mai bun junior al secției de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava. Aflat în primul an de juniori I, canotorul pregătit de antrenorul Ioan Despa s-a calificat la această competiție după un an excelent în care a reușit să se evidențieze mai ales la nivel internațional în proba de dublu rame, unde a reușit să câștige medalia de argintla Campionatul European de juniori ce a avut loc în Franța, dar și cea de aur la Campionatul Mondial de juniori din Cehia. Mai mult, Florin, originar din comuna Râșca, a reușit să câștige patru titluri naționale atât la simplu, cât și la 4 rame și o medalie de bronz la ergometru în proba de patru.

„Mă bucur mult pentru Florin Arteni Fântânariu și-l felicit pentru medalia cucerită. Cu această competiție se încheie un sezon foarte lung și obositor, cu peste 12 luni de cantonament continu, dar unul plin de satisfacții prin rezultatele obținute”, a explicat antrenorul Ioan Despa.