Canotoarea suceveană Ancuţa Bodnar, campioană mondială şi europeană la dublu vâsle, a declarat, la finalul Galei Sportului Dinamovist, că anul 2022 a fost unul extraordinar pentru ea ţinând cont de rezultatele obţinute la întrecerile internaţionale.

„A fost un an extraordinar pentru mine, am reuşit să îmi fac cel mai frumos cadou de ziua mea, adică să câştig medalia de aur la Mondiale, singura care îmi lipsea din palmares. Pe lângă acest lucru a venit şi titlul de cel mai bun echipaj al anului oferit de Federaţia Internaţională de Canotaj. Este un moment istoric pentru că suntem primul echipaj din România care câştigă acest titlu şi ne bucură foarte mult. Aşa că pot să spun că anul acesta am primit cele mai frumoase cadouri. De Sărbători îmi doresc în primul rând sănătate, pentru a-mi putea duce la bun sfârşit toate visurile, şi sper ca toţi cei din jurul meu să fie bine”, a afirmat canotoarea.

În vârstă de 24 de ani, Ancuţa Bodnar, născută la Vatra Moldoviței, în județul Suceava, s-a aflat printre laureaţii Clubului Sportiv Dinamo în cadrul galei organizat, la Hotelul Athenee Palace Hilton din Capitală. În acest an, Bodnar a câştigat împreună cu Simona Radiş medaliile de aur în proba de dublu vâsle la Campionatele Mondiale, şi Europene. De asemenea, ea a cucerit medalia de aur şi cu echipajul de 8+1 la Campionatele Europene.

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au primit din partea Federaţiei Internaţionale de Canotaj titlul de „Echipajul feminin al anului 2022”.