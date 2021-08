Consiliul Județean Suceava la inițiativa președintelui Gheorghe Flutur va aproba în ședința din 31 august premiile în bani pentru sportivii suceveni medaliați la Jocurile Olimpice de la Tokyo dar și pentru cei doi antrenori. Astfel medaliata cu aur la canotaj, Ancuța Bodnar va primi 20.000 de lei iar colegii săi canotori medaliați cu argint câte 10.000 de lei fiecare. Este vorba de Cozmiuc Marius Vasile, Tudosă Ciprian, Tigănescu Mihaiță-Vasile, Berariu Ștefan Constantin, Pascari Cosmin și Semciuc Mugurel Vasile. Tot câte 10.000 de lei vor primi și cei doi antrenori care au contribuit la obținerea performanțelor și anume Vasile Avrămia și Ion Despa. Iată medaliile obținute de cei șapte sportivi suceveni:

– Bodnar Nicoleta-Ancuța, medalie de aur la canotaj, proba de dublu vâsle

– Cozmiuc Marius-Vasile, medalie de argint la canotaj, proba de dublu rame

– Tudosă Ciprian, medalie de argint la canotaj, proba de dublu rame

– Țigănescu Mihaiță-Vasile, medalie de argint la canotaj, proba de patru rame fără cârmaci

– Berariu Ștefan Constantin, medalie de argint la canotaj, proba de patru rame fără cârmaci

– Pascari Cosmin, medalie de argint la canotaj, proba de patru rame fără cârmaci

– Semciuc Mugurel Vasile, medalie de argint la canotaj, proba de patru rame fără cârmaci