România participă cu 12 echipaje la Campionatele Europene de Canotaj la Seniori, competiție care se desfășoară în perioada 9 – 11 octombrie la Poznan (Polonia). Un număr total de 45 de sportivi, la care se adaugă 15 membri ai colectivului tehnic și doi delegați la Congresul European. Reprezentanții României au zburat către Polonia în completă siguranță, într-o aeronavă charter pusă la dispoziție de către compania Tarom.

Nu este pentru prima oară când Federația folosește un avion charter pentru deplasarea sportivilor și a staff-ului. S-a întâmplat și în luna februarie, la debutul pandemiei, atunci când sportivii a trebuit să revină de urgență în țară din cantonamentul din Italia.

„În luna februarie a acestui an, lotul olimpic se afla în cantonament în Italia. Situația a început să se deterioreze foarte repede în Italia și am decis să readucem echipa în România cât mai curând posibil. Singura modalitate pe care am găsit-o la acea vreme a fost un avion charter de la compania aeriană națională română TAROM. La fel a fost și acum. Singura soluție viabilă pentru siguranța tuturor”, declară Dorin Alupei, antrenor federal în cadrul Federației Române de Canotaj.

Federația Română de Canotaj beneficiază de un mare sprijin din partea Guvernului României, prin Ministerul Tineretului și Sportului, dar și din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

„Mulțumim pentru susținerea continuă Ministerului Tineretului și Sportului, precum și Comitetului Olimpic și Sportiv Român. De asemenea, companiei Tarom care a fost alături de noi și de această dată. Un avion charter poate că nu reprezintă modalitatea tradițională de transport a sportivilor la competițiile internaționale. Dar, în aceste vremuri de grea încercare, siguranța lor este esențială.

portivii au fost extrem de bucuroși la auzul veștii că vom pleca spre Poznan cu o aeronavă charter. La fel familiile, cluburile și toți oamenii din jurul lor. Au fost mai relaxați știind că vor călători în siguranță, astfel că atenția lor s-a putut îndrepta exclusiv spre performanță”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

În urma Campionatelor Europene de Canotaj Under 23, desfășurate în perioada 5-6 septembrie la Duisburg (Germania), sportivii români au obținut 10 medalii, dintre care 5 de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Romania s-a clasat astfel pe locul 1 pe națiuni în probele olimpice.

Nici juniorii nu s-au lăsat mai prejos, obținând 7 medalii la Europenele de la Belgrad. Aceștia au obținut 5 medalii de aur, 2 medalii de argint, de două ori locul 4 și o dată locul 5 în Finalele A. Astfel, România s-a clasat pe locul 1 pe națiuni după numărul de medalii. Acum, așteptări mari există și din partea seniorilor.

„Acum este rândul seniorilor să ne arate valoarea lor. S-au antrenat foarte mult în toată această perioadă, le-a fost tare dor de atmosfera unei competiții, iar Campionatul European de la Poznan e prima și singura competiție internațională în 2020 pentru seniori. Sunt pregătiți să obțină rezultate bune, ca de fiecare dată. Noi suntem alături de ei și le urăm succes”, mai spune Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Duminică, 11 octombrie 2020, între orele 13:30 și 16:30, finalele Campionatului European de Canotaj la Seniori pot fi urmărite în direct, pe postul de televiziune TVR 3. Comentatori: Monica Bucur și Sorin Hobana, Producător: Daniela Enăchescu.