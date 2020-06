După revenirea seniorilor din Lotul Român de Canotaj la Complexul Sportiv Național Snagov pe data de 15 mai, a venit acum și rândul juniorilor. În momentul de față, activitatea se desfășoară în mod normal la CSN Snagov (Baza Nouă), iar sportivii se pregătesc intens pentru viitoarele competiții.

Primele măsuri de relaxare a restricțiilor le-au permis seniorilor din Lotul Român de Canotaj să revină, de pe 15 mai, în cantonament la Complexul Sportiv Național Snagov, după mai bine de două luni în care s-au antrenat la domiciliu, sub stricta supraveghere a antrenorilor. Săptămâna trecută și juniorii au revenit la CSN Snagov (Baza Nouă).

Acest lucru a fost posibil doar după o testare amplă a sportivilor, la domiciliul acestora. Demersul a fost realizat printr-o mobilizare exemplară a 21 de Direcții Județene de Sănătate Publică și a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, de care apartin sportivii.

Lotul de Juniori este format din 65 de sportivi. În momentul de față, activitatea se desfășoară în condiții normale, iar canotorii se pregătesc intes pentru viitoarele competiții.

3 campionate în agendă

Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo au fost amânate pentru anul viitor, dar sportivii au totuși în față un sezon competițional aproape complet.

Pe 05 – 06 septembrie, la Duisburg (Germania), va avea loc Campionatul European Under 23.

Urmează, pe 26 – 27 septembrie, la Belgrad (Serbia), Campionatul European de Canotaj la Juniori.

Pe 09 – 11 octombrie, Poznan (Polonia) va găzdui Campionatul European de Canotaj.

„Chiar dacă multe competiții importante s-au anulat anul acesta în contextul Pandemiei de COVID-19, avem totuși în fața noastră trei Campionate Europene la diferite categorii, programate pentru toamna acestui an. Avem, așadar, obiective mari și în acest an. Sportivii se antrenează acum în mod normal, respectând însă un protocol strict de siguranță. Ne propunem rezultate remarcabile la Campionatele Europene. Canotorii noștri muncesc din greu pentru a aduce acasă medalii care să îi facă mândri pe români.

Cât despre amânarea cu un an a Jocurile Olimpice, privim acest lucru ca pe o oportunitate de a ne pregăti un timp mai îndelungat. Întotdeauna e bine să privești partea plină a paharului, iar sportivii sunt determinați să profite de perioada mai lungă de pregătire pentru a deveni mai puternici”, declară Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.