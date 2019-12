Clubul Sportiv Municipal Suceava şi-a premiat cei mai buni performeri din 2019 într-un cadru festiv. Ca urmare a rezultatelor obţinute în acest an, titlul de cel mai bun sportiv al grupării sucevene i-a revenit canotorului Alexandru Ciobîcă. Elevul antrenorului Ioan Despa a cucerit această distincţie după ce a reuşit să-şi treacă în palmares un titlu mondial şi unul european de tineret.

Campionul mondial de juniori Florin Artenie, un alt sportiv pregătit de Ioan Despa, îl secondează pe Alexandru Ciobîcă în ierarhia grupării CSM Suceava pe 2019. Podiumul este completat de Talida Sfârghiu, atleta antrenată de Erzilia Ţîmpău mândrindu-se, printre alte performanţe, cu locul al doilea obţinut la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Din păcate, nici unul dintre primii trei clasaţi nu a putut fi prezent la gala laureaţilor Clubului Sportiv Municipal Suceava din cauză că sunt plecaţi în pregătiri cu loturile naţionale din care fac parte.

În continuarea ierarhiei îi găsim pe talentatul tânăr boxer Cristinel Măzăreanu (antrenor Andu Vornicu), care a reuşit să se încununeze vicecampion european de juniori, şi pe Adrian Agache (antrenori Daniel Ciubotaru şi Valerică Gherasim), un alt sportiv de mare viitor, care a reuşit să câştige pentru CSM Suceava un nou titlu individual la lupte greco-romane după o pauză de 30 de ani. Disciplina tir cu arcul a ieşit în evidenţă în acest an prin rezultatele înregistrate de Mykailo Kostach, care şi-a trecut în palmares titlul naţional de seniori, şi Andrei Dănilă, care a devenit vicecampion, ambii sportivi fiind antrenaţi de Ioana Trufin.

Pe locul opt a fost votat canotorul Marinică Calistru, campion naţional de juniori, poziţia a noua fiind împărţită de către Denisa Alexandriuc, campioană naţională de seniori la sambo (antrenor Brânduşa Vărvăreanu), şi Daniel Andrei Pavăl, vicecampion naţional de tineret la tir sportiv (antrenor Ştefan Buiucliu). Ierarhia este încheiată de voleibalistul Eduard Cazacu, vicecampion balcanic de tineret cu naţionala României, şi de Lucian Preutescu, căpitanul echipei de rugby seniori a clubului.

În total, CSM Suceava a obţinut nu mai puţin de 12 medalii la competiţiile internaţionale, la acest capitol punctând secţiile canotaj (3 – aur, 2 – argint, 1 – bronz), atletism (1 – aur, 4 – argint, 1 – bronz) şi box (1 – argint).

La întrecerile naţionale s-au cucerit în total 137 de medalii, după cum urmează: canotaj (11 – aur, 14 – argint, 11 – aur), atletism (8 – aur, 10 – argint, 12 – bronz), tir cu arcul (7 – aur, 6 – argint, 4 – bronz), box (7 – aur, 3 – argint, 2 – bronz), lupte (6 – aur, 4 – argint, 4 – bronz), sambo (7 – aur, 1 – argint, 2 – bronz), tir sportiv (13 – argint, 5 – bronz).

„A fost un an cu rezultate bune, peste aşteptări aş putea spune. La canotaj chiar stăm excelent, am reuşit să cucerim titluri mondiale şi europene. Ţin să-i felicit pe laureaţi, care îşi pot construi un viitor în sport, ţinând cont că sunt foarte tineri, dar şi pe antrenori pentru munca depusă. Cu toţii ştim că n-a fost un an uşor, mai ales că banii pentru această premiere au venit pe ultima sută de metri. Vă doresc tuturor La Mulţi Ani şi Sărbători Fericite”, a declarat directorul adjunct al CSM Suceava, Valerică Gherasim.

„Dorim să mulţumim Primăriei şi Consiliului Local pentru sprijin. Sperăm ca anul viitor să fie mai bun atât din punct de vedere al rezultatelor, cât şi pe plan financiar”, a precizat directorul Vasilică Băiţan.