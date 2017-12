Cosmin Pascari a fost desemnat cel mai bun sportiv al judeţului Suceava în anul 2017 în topul realizat de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret. La doar 19 ani, canotorul pregătit de Ioan Despa la CSM Suceava a devenit în acest an campion mondial şi european la tineret, performanţe care l-au propulsat în lotul olimpic de seniori al României. Locul secund în clasamentul de final de an al DJST Suceava este ocupat de canotoarea Larisa Roşu (CSM Suceava), campioană mondială, europeană, campioană balcanică în trei probe şi multiplă campioană şi vicecampioană naţională la juniori. Podiumul clasamentului celor mai buni sportivi din judeţul Suceava este completat de Dorin Andrei Rusu (CSM Dorna Vatra Dornei), atletul antrenat de Cristian Prâsneac reuşind în acest an să devină vicecampion mondial, campion european şi dublu campion balcanic la juniori şi multiplu campion naţional.

Clasamentul celor mai buni sportivi la disciplinele olimpice:

1. Cosmin Pascari (CSM Suceava) – canotaj;

2. Larisa Roşu (CSM Suceava) – canotaj;

3. Dorin Andrei Rusu (CSM Dorna Vatra Dornei) – atletism;

4. Maria Magdalena Rusu (CN “Nicu Gane” Fălticeni) – canotaj şi Dănuţ Elena (CSM Suceava) – canotaj;

5. Dumitru Alexandru Ciobîcă (CSM Suceava) – canotaj şi Ionuţ Cristian Cojocaru (CN “Nicu Gane” Fălticeni) – canotaj;

6. Gabriela Andreea Doroftei (CSM Suceava) – atletism;

7. Andrei Sebastian Cornea (CN “Nicu Gane” Fălticeni) – canotaj;

8. Gabriel Bularda (CSM Dorna Vatra Dornei) – atletism;

9. Marius Ferariu (CSS Gura Humorului) – rugby;

10. Alin Firfirică (CSU Suceava / Steaua) – atletism.

În topul disciplinelor neolimpice, primul loc a fost ocupat Alexandru Mancaş, care a reuşit în 2017 să devina triplu vicecampion mondial la radioamatorism.

Clasamentul celor mai buni sportivi la disciplinele neolimpice:

1. Alexandru Mancaş (CSTA Suceava) – radioamatorism;

2. Sorin Catană (CSTA Suceava) – navomodelism;

3. Ilie Cojocariu (CSTA Suceava) – navomodelism;

4. Lacrimioara Cojocariu (CSTA Suceava) – navomodelism;

5. Ioana Drobota (CSTA Suceava) – navomodelism;

Conducerea Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport nu a trecut cu vederea nici performanţa obţinută de echipa de handbal masculin a Universităţii “Ştefan cel Mare”, care a devenit în acest an campioana europeană universitară. Pe locul secund s-a clasat echipa de rugby de la CSM Suceava, care a promovat în 2017 în SuperLiga Naţionala, dar nu s-a putut însă înscrie în competiţie.

În alcătuirea acestor topuri, s-a ţinut cont de anumite criterii: nivelul performanţelor sub aspect calitativ şi cantitativ, nivelul competiţiei unde s-au realizat respectivele performanţe, nivelul de competitivitate unde s-au realizat performanţele, importanţa disciplinei sau a probei sportive în contextul sportului românesc, potenţialul de performanţă, tradiţia sportivă la nivel judeţean şi sistemul de atribuire a punctelor publicat în Anuarul Sportiv.

“În aceste topuri se regăsesc sportivi de pe întreg teritoriul judeţului Suceava, care, în 2017, au reuşit să cucerească cel puţin o medalie în competiţiile europene. Să sperăm că drumul lor către marea performanţă va continua, mai ales că mulţi dintre sportivii care în anii trecuţi au fost în topul performanţei la nivelul judeţului Suceava se regăsesc acum în clasamentele întocmite la nivel naţional şi chiar internaţional. În ceea ce priveşte sportul de masă, am remarcat faptul că, aproape în fiecare localitate din judeţ, se desfăşoară anual cel puţin o acţiune sportivă cu participare numeroasă din partea comunităţii. Aceste competiţii au rolul de a promova mişcarea sportivă, iar DJTS Suceava, în limita posibilităţilor, a fost prezentă la cele mai importante dintre acestea. Vreau să mulţumesc tuturor instituţiilor publice partenere, colaboratorilor şi voluntarilor care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea sportului şi mişcării sportive în judeţul Suceava şi în 2017”, a declarat directorul DJTS Suceava, Petrică Enache.