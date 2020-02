Cântăreața britanică Aimee Anne Duffy (35 de ani), cunoscută mai ales pentru hitul „Mercy”, a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare. Solista a povestit de ce a intrat într-un con de umbră în ultimul timp și de ce a preferat să se ocupe de propria persoană mai mult și mai puțin de muzică. Într-o scrisoare deschisă adresată publicului, Duffy a mărturisit că a fost „violată, drogată și sechestrată” și că recuperarea a fost de durată, potrivit click.ro.

„Vă puteți imagina de câte ori m-am gândit să scriu asta, cum aș face-o și cum m-aș simți. Nu știu de ce acum este momentul potrivit și de ce simt că este eliberator pentru mine să vorbesc. Mulți v-ați întrebat ce s-a întâmplat, unde și de ce am dispărut. Un jurnalist a reușit să mă contacteze și i-am povestit vara trecută tot ce s-a petrecut. A fost foarte drăguț și m-am simțit minunat să pot vorbi în sfârșit. Adevărul este, și vă rog să mă credeți, că acum sunt ok și în siguranță. Am fost violată, drogată și sechestrată pentru câteva zile. Desigur, am supravieţuit. Recuperarea a durat. Nu există un mod uşor de a o spune.”, a scris Duffy pe Instagram.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/cantareata-britanica-duffy-marturisiri-infioratoare-am-fost-violata-drogata-si