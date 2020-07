Ellie Goulding se bucură de timpul pe care îl petrece departe de soțul ei, Caspar Jopling, cât timp ea se află în Londra, iar el la reședința lor din Oxfordshire.

Cântăreața a spus pentru Daily Mirror despre locuitul separat, potrivit contactmusic.com: „Ador asta! Îmi iubesc soțul – dar mă iubesc și pe mine. Pot, astfel, citi o carte. Pot merge să alerg, pot mânca dezordonat. Așadar, este minunat să ai un partener cu care nu trebuie să petreci 24/7 – chiar dacă ești căsătorit.”

În altă ordine de idei, artista a mărturisit într-un interviu anterior că a făcut terapie pentru a-și putea ține sub control furia și spune că soțul ei a ajutat-o foarte mult să devină o persoană mai calmă.

Autoarea hit-ului ‘Love Me Lile You Do’ – care s-a căsătorit anul acesta cu Caspar Jopling, în luna august a anului trecut – a povestit, potrivit contactmusic.com: „Obișnuiam să fiu mult mai irațională. Am făcut foarte multă terapie, iar acum am învățat să ascult mai mult oamenii și să vorbesc mai puțin. Nu mai sunt o persoană nervoasă, dar cu siguranță am luptat mult pentru a scăpa de această problemă.”

Cântăreața a mai spus că soțul ei a fost cel care a ajutat-o foarte mult să devină o persoană mai calmă. „Când l-am cunoscut pe Casper, această furie parcă a dispărut. Am făcut acel lucru pe care toată lumea îl face atunci când întâlnește pe cineva care îi place foarte mult – am încercat să nu îmi arăt părțile negative. Am stat cu picioarele încrucișate, am fost foarte cuminte și nu am înjurat deloc. Acum am un inel pe deget, fac ce vreau eu! Dar, lăsând gluma, pentru că el este un om atât de calm, m-a ajutat să văd lucrurile într-un mod diferit. Cu Caspar m-am simțit instant mult mai calmă.”, a adăugat Ellie Goulding, conform sursei citate.

Încă un ajutor pentru stăpânirea furiei, Ellie l-a găsit în box. Ea a mai spus: „Dacă nu îți manifești sentimentele de furie, lucrurile nu devin mai bune. Nu e ceva de care trebuie să te rușinezi. Orice om se enervează, este doar despre cum faci față acestor sentimente, despre cum le controlezi.”