În data de 27 septembrie, cîntărețul și compozitorul sucevean Berti Barbera își va lansa pe toate liniile de streaming albumul <50 AND SWINGIN>. El a făcut anunțul într-o intervenție telefonică la Radio Top. Berti a declarat că este vorba despre înregistrarea unui concert pe care l-a susținut în ianuarie la Sala Radio, alături de Big Band-ul Radio, și a precizat: „În ianuarie eram într-o călătorie și am fost invitat să cînt la Sala Radio un concert cu Big Band-ul Radio, ceea ce eu făceam frecvent cel puțin o dată pe an. Numai că de data asta ei nu au știut, dar au nimerit concertul exact de ziua mea, cînd am făcut 50 de ani. Am fost foarte încîntat să-mi fac ziua pe scena Sălii Radio cu Big Band-ul Radio, dirijat de Ionel Tudor. Am ascultat apoi înregistrarea concertului și mi-a plăcut cum a sunat. Atunci mi-am zis că trebuie să fac ceva pentru a transforma înregistrarea într-un album care să rămînă într-o discografie, într-un raft, și nu doar un mp3, pe care să-l trimit prietenilor. Discul e american, pentru că el conține piese de blues și piese de jazz clasice. I-am dat un titlu: <50 AND SWINGIN>, adică la vîrsta mea sînt în plină mișcare. Sînt foarte încîntat de ceea ce a ieșit, și pe 27 septembrie absolut toată planeta va putea accesa albumul pe orice platformă gen Taiden, Youtube, Spotify sau Amazon. Într-o primă fază, albumul va putea fi cumpărat în format digital”. Berti Barbera a mai spus că, cel tîrziu în octombrie, va apărea și CD-ul <50 AND Swingin>.