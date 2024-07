Până la inceperea noului an școlar va fi finalizat proiectul cu finanțare europeană „Reabilitare eficiență energetică a Cantinei internat ” de la Colegiul Național Petru Rareș. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. ”Lucrările sunt finalizate la stadiul fizic in proportie de 80%”, a completat primarul.

