Noua carte a scriitoarei Angela Furtună (cartea a 28-a) a apărut în verisune dublă, română și engleză ( a doua, semnată de PHD Michaela Mudure). Volumul conține texte reunite sub titlul – cu rezonanță și respirație – medievală CANTUS și a apărut la Editura Napoca Star, 2024. Volumul conține un Cuvânt al Traducătorului precum și o recomandare-introducere formulată de scriitorul Norman Manea, sucevean și el. Coperta volumului este semnată de pictorița Mariana Bojan.

Până la Târgul Gaudeamus, scriitoarea va mai scoate anul acesta două cărți inedite, una dintre ele, bilingvă, de data aceasta româno-spaniolă. Angela Furtună este multipremiată în țară și peste hotare, este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a PEN CLUB România afiliat PEN CLUB INTERNAȚIONAL, deținând rubrici de autor la mai multe periodice din România, Statele Unite ale Americii și Israel.

Fragment:

Cantus XXXIX

orice inimă se transformă, cu vremea,

într-o colibă dormandă

vezi toate pânzele de păianjen

în cochilii strălucește antracitul

de la distanță, temple părăsite

dar pline de candele aprinse

în așteptare

așa am ajuns pe Rue de l’Odéon

ascutând în inima Parisului

din miradorul mansardei pustii

cum bate toaca bisericii de la Rășinari –

undeva pe aproape, Emil Cioran

se întâlnea cu Milan Kundera

în Jardin de Luxembourg

pașii lor se încrucișau pe macadam

mărunte glaciațiuni de exilați canonici

agățați de zmeele popoarelor abandonate

dar viața e în altă parte

nu aici

nu acasă

nu în noi, cei ce am învățat

să brodăm mătasea de gheață a exilului

*********************************************************************************

Cantus XXXIX

(English Version Michaela Mudure)

*

in time any heart changes into

a sleeping hut

you can see all the cobwebs

the anthracite shines into the shells

from afar, the abandoned temples

full, however, of burning candles

awaiting

this is how I got to Rue de l’Odéon

listening to the semantron of the church from Rășinari[1]

from the heart of Paris

from the mirador of the abandoned attic

somewhere close by Emil Cioran

met Milan Kundera

in Jardin de Luxembourg

they crossed each other’s ways on the macadam

tiny glacial formations of the canonical exiled

hanging from the kites of the peoples they abandoned

but life is somewhere else

not here

not at home

not in ourselves, those of us who learnt

to embroider using the icy silk of exile

[1] The birth place of the Romanian philosopher Emil Cioran (1911-1995). In 1945 he went into exile to Paris never to return to his homeland.