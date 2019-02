O concluzie importantă a conferinței “Politici de dezvoltare sectorială a agriculturii organice în Europa Centrală și de Est, puncte de vedere ministeriale”, desfășurată la data de 13 februarie a.c. la deschiderea Biofach 2019, cel mai mare târg internațional dedicat agriculturii ecologice este că dezvoltarea sectorului depinde, în mod esențial, de sprijinul acordat formarii filierelor de producători, procesatori și comercianți în regim de certificare ecologică. Modelul de referință pozitiva prezentat la conferință, cel al Cehiei, are ca obiectiv important de politica sectorială “sprijinul acordat asociațiilor verticale, respectiv filierelor de produs, de la producători până la distribuitori”. Alte țări din această zonă, respectiv Ungaria sau Lituania au preocupări similare. Organizarea acestor filiere este o preocupare și un obiectiv strategic important exprimat și de România, prin vocea domnului secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Maricel Floricel Dima.

Organizarea filierelor de produse organice este încurajată la nivel european, beneficiind de reglementari specifice, precum și de marile organizații de susținere a acestui domeniu, precum IFOAM și FIBL .

“În cadrul conferinței am avut posibilitatea să ne exprimăm deschis intenția de a organiza filierele de produse organice în România prin crearea INTER-BIO, organizație recent înființată care are suportul multor asociații distincte ce sunt deja membri ai acestei noi structuri. De asemenea, am fost încurajați în această inițiativă atât de către minister, cât și de bunele practici internaționale și cele mai importante organizații mondiale de sprijin precum IFOAM (Federația Internațională a Asociațiilor din Agricultura Organică) și FIBL (Institutul de Cercetări în Domeniul Agriculturii Organice).

Nu în ultimul rând, programul contribuției elvețiene acordat exportatorilor români ne-a consolidat această convingere prin dorința micilor fermieri de a se organiza pe filiere. Suntem conștienți că suntem la început de drum cu acest demers, fiind nevoie de o procedură laborioasă de recunoaștere, dar suportul pe care îl avem este promițător. România, daca vrea sa avanseze în domeniul agriculturii ecologice are nevoie de o astfel de organizație interprofesională. Implicarea mediului universitar în acest demers ne va da avantaje prin dimensiunea de cercetare pe care o vom imprima” a declarat conf. univ. Costin Lianu, Președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business.