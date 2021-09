O mănăstire din Grecia a fost salvată din incendiu de pompieri români și eleni. La fața locului a fost și purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, căpitanul Alin Găleată. El a participat la cea de-a doua misiune a pompierilor români vizînd stingerea incendiilor de vegetație. Purtătorul de cuvînt al ISU „Bucovina”, a declarat, la Radio Top: „A fost una dintre cele mai grele misiuni și în același timp una dintre cele mai frumoase și nobile misiuni de a proteja o mănăstire. A scăpat din calea flăcărilor în mod miraculos. A fost un front de incendiu care s-a dezvoltat cu o rapiditate pe care noi nu am văzut-o niciodată în viața noastră. Vîntul sufla cu cel puțin 100 de km/h și te dădea jos de pe picioare. Flăcările erau înalte de 15-20 de metri. Am văzut iadul cu ochii mei. Flăcările au acoperit un versant în mai puțin de jumătate de oră. Și un versant nu micuț. Veneau flăcările… Avioanele și elicopterele deversau apă peste focare, însă vîntul puternic zădărnicea misiunea. Focarele rămase puneau în pericol foarte mare mănăstirea. De la un pin aflat în apropiere s-au aprins două dintre chilii. În cele din urmă, pompierii au lichidat incendiul, care se propagase și la o cameră unde aveau un rezervor de combustibil, pentru centrala termică. Dacă exploda acel rezervor zona era terminată”. Alin Găleată a adăugat: „La urmă aveam două icoane, Maica Domnului și Mîntuitorul. Am fost și le-am dăruit măicuțelor care viețuiau acolo. Au făcut o procesiune frumoasă și icoanele au fost așezate la loc de cinstire”. Căpitanul Găleată a mai spus: „Icoanele le avea comandantul misiunii noastre, care le primise de la superiorul său în dar la plecare. I-a spus așa: „Să vă aibă în pază, ca să vă întoarceți sănătoși și la sfîrșit să o dați la o mănăstire”. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava a conchis: „În mod minunat s-a întîmplat ca misiunea noastră să fie exact la o mănăstire și să poată fi donate cele două icoane”.