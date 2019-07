Veniturile obținute în industria cafelei în România sunt, în 2019 de 1,620 miliarde de Euro, iar specialiștii așteaptă o creștere anuală de 4,4% în perioada 2019-2023. Raportând la totalul populație, românul a cheltuit, în medie, în 2019, 83,13 Euro pentru cafea, adică 2,7 kg. de persoană, potrivit Statista.com.

Cu toate acestea, mulți români preferă cafeaua de la automate, metodă deloc prietenoasă cu mediul înconjurător, ținând cont că, anual, milioane sau poate zeci de milioane de peturi de carton și plastic sunt aruncate la coșul de gunoi. Pentru a combate acest fenomen îngrijorător, Kafferoma a introdus, anul trecut, în premieră pentru România, ceștile de cafea comestibile și lingurițele din biscuite, soluție care a fost foarte bine primită de către români.

În prezent, românii sunt mult mai deschiși, mai dornici să încerce lucruri noi și automat cerințele cresc, motiv pentru care producătorii și comercianții de cafea se străduiesc constant să ofere consumatorilor sortimente de cafea care să le îndeplineasca preferințele. În acest sens, KaffeRoma introduce in premiera in Romania cel mai nou sortiment de capsule cu băuturi bio 100% naturale obținute din diferite plante și alge marine benefice organismului sub semnătura brand-ului Foodness, comercializate prin intermediul magazinului propriu www.kafferoma.ro.

Cele mai importante plante pe care le regăsim în componentă acestor capsule și câteva detalii importante despre beneficiile acestora asupra organismului nostru:

Ganoderma. Această ciupercă rară, cunoscută și sub denumirea de „reishi” este în Medicină Tradițională Chineză drept promotoarea vitalității și a longevității. Despre ganoderma se susține că are efecte miraculoase în cazul slăbiciunii, oboselii, menținerii nivelului optim de colesterol și a tensiunii arteriale, combaterii inflamațiilor și susținerii sistemului imunitar.

Ghimbir (Ginger). Beneficiile ghimbirului asupra organismului sunt cunoscute de acum două decenii, iar printre cele mai importante aspecte care trebuie menționate este faptul că ajută la menținerea funcționalității digestive.

Ginseng. Această plantă cunoscută sub denumirea științifică de Panax ginseng se regăsește în flora spontata cât și în cea cultivată în Asia, SUA și Canada și traducerea cuvântului „ginseng„ din chineză înseamnă „esența pământului în formă de om”. Printre cele mai reprezentative beneficii ale ginsengului trebuie menționate: efect antioxidant și anti-aging, reduce stresul și anxietatea, întărește sistemul imunitar, stimulează memoria, concentrarea și atenția, îmbunătățește digestia, reduce nivelul de zahăr în sânge, ameliorează simptomele astmului etc.

Cafea verde. Crudă, neprajită și neprelucrată termic, cafeaua verde are o aromă mult mai intensă față de cea clasică. Cercetătorii susțin că antioxidanții din cafeaua verde sunt mult mai puternici decât cei din ceaiul verde, iar printre cele mai notabile beneficii ale acesteia sunt: scăderea riscului de apariție a diabetului, tonic excelent pentu activitatea cerebrală, accelerează metabolismul și inhibă aportul de glucoză în intestine.

Maca. Cultivată de secole ca aliment și plantă medicinală, maca sau „ginseng andin” este foarte bogată în proteine și este o sursă de tiamina (B1), riboflavină (B2), vitamina B6, calciu, fier și zinc. Are foarte multe proprietăți printre care: fungistatice, bacteriostatice, anticarcinogene și antioxidante.

Matcha. „Aurul verde” sau ceaiul matcha conține un aminoacid rar care, acționând direct asupra creierului, generează o stare de relaxare și în același timp, aduce și un plus de energie și rezistență.

Spirulina. Descoperită în lacurile alcaline din America de Sud și Africa, spirulina sau „mâncarea viitorului”, este o algă în formă de spirală foarte bogată în nutrivite precum: proteine vegetale, vitamina B12, minerale (fier, potasiu, sodiu, magneziu, fosfor, calciu), betacaroten, acid gama-linoleic și ficocianină.

Ștevia. Foarte răspândită în România, ștevia, este un îndulcitor natural lipsit de calorii și mult mai benefic decât zahărul. Are un conținut mare de vitamina C, A, E și K, dar și de săruri minerale (potasiu, fosfor, magneziu, fier, calciu, zinz, proteine, fibre, oxalati și acid tartric).

Capsulele cu băuturi care se prepară în 25 de secunde

“Invenția capsulelor de cafea a revoluționat consumul de cafea, alimentând astfel popularitatea celei mai disctinctive băuturi – cafeaua neagră mică, puternică, aromată și robustă, cunoscută sub denumirea espresso. O cafea espresso se prepară sub mare presiune, prin forțarea și pomparea apei fierbinți în interiorul capsulei, în boabele de cafea fin măcinate, totul în mai puțin de 25 de secunde. Rezultatul acestui procedeu constă într-un shot concentrat de cafea încoronat cu semnul disctinctiv și anume, spumă groasă și delicată, de culoare alunei care este cunoscută sub numele de cremă. Capsule-cafea reprezintă modalitatea excelență și convenabilă de a ne putea bucură și savura din plin o cafea de tip espresso. Fără prea mare agitație, fără a face mizerie și automat, curățenie! Lumea are nevoie de libertatea de decizie, de libertatea de a se bucură capsulele de cafea care le încânta cel mai mult simțurile și pe care le pot folosi în orice mași , nă de preparat cafea doresc. Lumea are nevoie să experimenteze fără a fi constrânsa, iar cafeaua, deși este o experiență zilnică, este motorul care ne pune in mișcare in fiecare dimineață, care ne vitalizeaza și ne pregătește pentru noi provocări”, declară Iosif Molnar, directorul Kafferoma.