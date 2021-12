Polițiștii suceveni au confiscat peste 200 de material lemnos în cadrul unor ample acțiuni de control. În perioada 2 – 3 decembrie 2021, polițiștii au intensificat activitățile de prevenire și combatere a delictelor silvice în cadrul acțiunii ,,Scutul Pădurii”. Au fost efectuate controale la unități economice cu profil debitare și prelucrare material lemnos și au fost intensificate activitățile de cercetare penală, fiind efectuate 3 percheziții domiciliare într-un dosar privind tăieri ilegale și furt de arbori.

Poliția Suceava a informat că având în vedere planul de acţiune Scutul Pădurii și informațiile obținute la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava referitoarea la activităţile infracţionale sau contravenționale ale administratorilor unor agenţi economici ce activează în domeniul silvic, în zilele de 2 și 3 decembrie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice și ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice – Serviciul Ordine Publică, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Pojorata, Poliției Orașului Dolhasca şi specialişti din cadrul Gărzii Forestiere au organizat şi desfăşurat o acţiune de pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilicite privind exploatarea, transportul, debitarea şi comercializarea materialului lemnos. Acţiunea a vizat agenţi economici de pe raza judeţului Suceava, zona Marginea, Volovăț și Sucevița despre care se deţineau date că săvârşesc ilegalităţi în domeniul achiziţiilor, prelucrării şi comercializării materialului lemnos cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului. În total au fost efectuate verificări și controale la 10 societăți comerciale, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale la legea nr.171/2010 în valoare de 37.000 lei. De asemenea, polițiștii au confiscat 211,71 mc de material lemnos în valoare de cca. 47.000 lei.