Marți în intervalul orar 07.00-12.00 polițiști din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului au acționat într-un centru comercial de pe raza localității, ocazie cu care au identificat la un comerciant articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtând diferite mărci de înregistrare, fără a deţine certificate de calitate sau de conformitate pentru aceste produse, existând suspiciuni ca bunurile ar fi contrafăcute, în valoare de 3.260 de lei, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „ punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare”, ce va fi soluționat procedural.