Patru mașini s-au tamponat pe raza localității Milișăuți, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militarii ai Detașamentului Rădăuți cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. O femeie în vârstă de aproximativ 53 de ani, conștientă și cooperantă și doi bărbați în vârstă de 25 de ani, respectiv 34 de ani, au fost transportați la spital de către echipajul SAJ.

