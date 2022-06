O femeie a ajuns la spital în urma unui grav accident care a avut loc în această dimineață în comuna Șcheia. În accident au fost implicate patru autovehicule, unul dintre acestea răsturnându-se în urma impactului. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. În urma accidentului a rezultat o singură victimă, o femeie care a fost transportată la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri.

