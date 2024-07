Un grav accident rutier a avut loc astăzi dimineață pe raza localității Cumpărătura fiind implicate o autocisterna si un autoturism care tracta o platforma pe care se afla un alt autoturism, informează ISU Suceava. Au rezultat 6 victime, una din autotren, constienta, transportata la spital. In autoturism se aflau 5 persoane, toate incarcerate si inconstiente. Din nefericire, toate persoanele din autoturism, trei adulti si doi minori, au fost declarate decedate.

Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, doua autospeciale de stingere si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ.