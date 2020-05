Măsura de carantinare a municipiului Suceava și a zonei limitrofă formată din cele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei a luat sfârșit în această seară odată cu Ordonanța Militară nr.12 care a fost anunțată de ministrul de interne, Marcel Vela.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating