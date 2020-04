Carantinarea Sucevei s-ar putea menține și după 15 mai 2020, data la care ar putea fi adoptate primele măsuri de relaxare în actuala situație de pandemie. Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății, Nelu Tătaru, prezent astăzi la Suceava la predarea conducerii Spitalului Județean de la managementul militar la cel civil. „Dacă va rămâne în carantină, da”, a spus Nelu Tătaru după ce a fost întrebat dacă există posibilitatea ridicării carantinei în Suceava. „Noi sperăm ca în următoarele două săptămâni și jumătate să putem face o evaluare, pentru a lua și alte decizii. Dar orice decizie de relaxare, chiar și cea referitoare la dată, este în funcție de evoluția în dinamică a acestei pandemii la nivelul României. Tot ce înseamnă ridicarea de restricție se va face în funcție de fiecare focar în parte, în funcție de fiecare localitate sau regiune”, a mai precizat ministrul sănătăţii. El a subliniat faptul că în acest moment Suceava nu îndeplinește condițiile pentru ridicarea carantinei. „Rămâne să evaluăm zilele următoare”, a declarat Tătaru. El a adăugat că în acest moment, data de 15 mai avansată ca dată a relaxării ține foarte mult de evenimentele care se petrec până la acel moment.

„Avem zilele de 1,2 și 3 mai pe care trebuie să le trecem. O lipsă a distanțării sociale, o lipsă a autoizolării voluntare la domiciliu înseamnă o reluare a transmiterii în comunitate. Gândiți-vă că o populație trebuie să-și facă o imunitate. O imunitate se face doar trecând prin boală sau prin vaccin. În acest moment nu putem vorbi de un vaccin. Rămâne ca trecerea prin boală să se facă progresiv, cu cazuri puține. Ţine doar de noi dacă data de 15 mai, când expiră şi prelungirea decretului prezidenţial, va fi data în care vor exista şi nişte măsuri de relaxare. Dacă vom avea o creştere a numărului de cazuri săptămâna viitoare, dacă în aceste zile de 1, 2 şi 3 mai nu vom respecta izolarea la domiciliu, nici distanţarea socială, atunci vom putea spune că vom avea un vârf care se va prelungi ca durată. Revin cu rugămintea. Ştiu că răbdarea e pe final, ştiu că ziua este mare, că sunt nişte zile în care în alţi ani eram obişnuiţi să ieşim la grătare cu prietenii, dar ştiu că suntem într-o pandemie. Sunt nişte zile, care cât de grele ar fi ele, răbdarea va fi răsplătită peste câteva luni şi să sperăm ca la anul să putem face şi sărbătorile de Paşte şi 1 Mai altfel alături de cei dragi”, a spus Nelu Tătaru, care a mai adăugat că „într-o zonă carantinată nu putem vorbi de relaxare”.