Câteva sute de firme de transport din judeţul Suceava vor participa pe 15 martie la protestul iniţiat de omul de afaceri Ştefan Mandachi faţă de neimplicarea autorităţilor, în ultimii aproape 30 de ani, în dezvoltarea reţelei de autostrăzi din România.

Anunţul a fost făcut de Asociația Transportatorilor de Mărfuri „Bucovina” :

„Suntem câteva sute de firme de transport in județul Suceava , și împreună avem câteva mii de camioane , de toate tipurile . După numărul de camioane și după numărul de firme de transport , suntem al cincilea județ al țării , și primul din Moldova . Zilnic , transportăm bunuri de milioane de euro , pe aceeași infrastructură învechită și depășită ca acum 10 , 20 sau 30 de ani . Doar cârpită pe alocuri , primăvara .

Un camion de mare tonaj plăteste pentru utilizarea infrastructurii rutiere a României mai mult de 1000 euro anual . La câteva mii de camioane , câte sunt inregistrate in județul nostru , la bugetul României , plătim anual câteva zeci de milioane de euro . Doar din taxele noastre directe !!! Bani cu care s-ar fi putut face zeci de kilometri de autostradă , nu doar cârpeli de primavară . Și totuși , atunci când plecăm de acasă , din Bucovina, spre Transilvania , și mai apoi spre restul Europei , folosim același drum pe care se circula și acum 100 de ani – calea care trece prin pasurile Tihuța și Mestecăniș , care coboara către Bistrița . O șosea îngustă , de 2 benzi , fără parcări decente , un drum șerpit , cu multe curbe, care cel mai adesea se blochează la prima ninsoare și pe care au loc frecevent accidente .

Anual , pierdem milioane de euro cu timpul prea mare de tranzitare a acestui drum , cu timpii de așteptare în aglomerațiile din trafic , și alte milioane cu consumurile crescute de carburant când luăm munții în piept . Bani care ar putea fi folosiți în altă parte , și nu cheltuiți aiurea din cauza unor guvernări incompetente și sterile .

Vrem autostradă ! Vrem autostrada care să lege Moldova de restul României ! Vrem să circulăm decent , pe taxele si impozitele noastre !

Vom sprijini demersul concetățeanului nostru , Ștefan Mandachi , și la unicul nostru metru de autostradă din Moldova , vom fi alături de el cu camioanele noastre !

Pe 15 Martie , la ora 15.00 , vom opri și noi camioanele timp de 15 minute !”