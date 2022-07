Pasiunea pentru tehnologie și inovație a adus împreună peste o mie de participanți din Europa de Est, care au descoperit noutăți despre NFT-uri, Inteligența Artificială, DevOps și alte subiecte de actualitate.

Endava, compania britanică de software, prezentă pe piața locală cu 10 centre de livrare, a adus împreună, în doar două luni, peste 1000 de pasionați de tehnologie din 12 orașe din România, Bulgaria, Moldova și Polonia, prin intermediul caravanei Connect.IT. Caravana a presupus o serie de evenimente gratuite dedicate comunității de tehnologie care au avut ca scop crearea unei rețele puternice de profesioniști IT din diverse domenii și promovarea celor mai noi tehnologii din industria de IT.

În România, caravana Connect.IT a ajuns în București, Craiova, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Suceava, unde peste 650 de pasionați de tehnologie au descoperit cele mai noi tendințe din domenii ale tehnologiei precum NFT-uri, Inteligența Artificială și soluții inovatoare de software dezvoltate de Endava.

Astfel, participanții au avut ocazia să interacționeze cu o serie de experți Endava care le-au oferit informații noi despre procesul de creare al NFT-urilor, drepturile de proprietate intelectuală, procesarea datelor în timp real cu ajutorul bibliotecii virtuale Project Reactor, despre instrumente AWS, dar și modul în care platformele Neo4j și Cypher permit generarea unui cod ușor și rapid de identificare a principalilor actori prezenți în Social Media, pe baza comentariilor și numărului de aprecieri. Totodată participanții au primit și sfaturi practice legate de OpenShift, platforma integrată de aplicații care permite dezvoltatorilor să se concentreze mai mult asupra codului și mai puțin pe partea de configurare a fișierelor.

Laurențiu Spilcă, Principal Development Consultant și speaker în cadrul evenimentelor de la Craiova, Târgu Mureș și Gdansk, ne-a povestit din culisele Connect.IT și ce a însemnat această experiență pentru el.

„Subiectul abordat de mine, Reactive Spring sau programarea reactivă, a fost foarte bine primit, în ciuda faptului că este un model ce presupune o complexitate ridicată. Cu toate acestea, participanții Connect.IT au reacționat cu entuziasm la discuțiile pe această temă, ceea ce mă face să fiu foarte încrezător în faptul că în sală s-au numărat și câțiva viitori colegi. În orice caz, potențialul pe care l-am observat în cele trei orașe este enorm, și mă bucur că, alături de alți colegi, am reușit să vorbim cu peste 1000 de participanți care sunt dornici și interesați de ceea ce facem noi la Endava.”, a declarat Laurențiu Spilcă, Principal Development Consultant în cadrul Endava.

În fiecare dintre cele șase evenimente organizate în România, au urcat pe scenă experți Endava din diverse zone de specializare, de la dezvoltatori de software cu experiență de peste 10 ani în domeniu, la coordonatori ai departamentelor de design sau managementul aplicațiilor. Aceștia au dezbătut teme actuale din lumea tech și au reușit, datorită pasiunii pentru tehnologie și dorinței de a împărtăși din experiența vastă, să capteze atenția unui public larg din țara noastră.

Prin intermediul Connect.IT, Endava și-a propus să ofere și o platformă care să faciliteze schimbul de experiențe și bune practici în domeniul tehnologiei. Seria de evenimente a ajuns inclusiv în cele mai noi locații ale Endava din Europa Centrală.

„După o perioadă de întâlniri online, am readus aceste inițiative de tip Connect.IT din nou în comunitățile locale pentru a le oferi pasionaților de IT oportunitatea de a interacționa și învăța de la experți în domeniu. În plus, am reușit să ducem caravana în 12 orașe din regiune, o premieră pentru noi. Prezentările și subiectele abordate au fost dintre cele mai actuale. Am vorbit despre tehnologii care au început deja să aibă impact asupra societății și vor continua să devină o parte naturală a felului în care trăim. Sunt recunoscătoare colegilor care au avut disponibilitatea de a împărtăși, cu peste 1000 de participanți, informații și experiențe valoroase și mă bucură interesul publicului.”, a declarat Monica Daliu, Regional Head of People Development and Recruitment, Central Europe.

Endava va continua să fie prezentă în comunitățile locale, prin participarea la evenimente alături de colaboratori din zona tehnică, prin oferirea de oportunități de carieră pentru juniori și prin susținerea inițiativelor tehnologice din România. Pentru a fi la curent cu următoarele evenimente organizate de Endava, urmăriți paginile de social media ale companiei.