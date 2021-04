Echipele CSM Bucovina Suceava și RC Gura Humorului încep la acest final de săptămână noul sezon al Diviziei Naționale de Seniori la rugby. Campionatul se anunță a fi unul dificil din cauza numărului relativ mare de meciuri și costurilor suplimentare aduse de obligativitatea testărilor Covid.

În DNS 2021 vor evolua nouă echipe și se va juca în sistem tur-retur, opt meciuri în această perioadă și opt meciuri în toamnă.

Sucevenii vor evolua în prima etapă duminică, 11 aprilie, în Capitală, cu RC Grivița, în timp ce humorenii se vor deplasa la Galați. Favorite clar vor fi grupările gazdă care în sezonul competițional precedent au câștigat destul de clar.

Rugby Club Gura Humorului începe noul sezon cu un lot foarte numeros numeric, care se bazează pe scheletul echipei de juniori Under 19, tineri care au la activ trei titluri de campioni naționali.

30 de jucători și membri ai staff-ului vor fi testați vineri, cei cu rezultate negative urmând a avea drept de joc în baza acestor rezultate timp de 14 zile. Din acești jucători se vor alege cei care vor juca, cel puțin în următoarele trei etape.

Cei care se ocupă de echipă, Andrei Varvaroi, Ștefăniță Rusu și Florin Nistor, speră că acest sezon va fi cel mai bun an la seniori pentru echipa din Gura Humorului.

CSM Bucovina Suceava începe noul campionat cu un nou antrenor, Marcel Crețuleac, jucător de bază al echipei în ultimii ani, care va fi ajutat și de Marius Colțuneac, antrenorul care s-a ocupat de echipă din a doua parte a anului 2017.

CSM Bucovina Suceava se bazează pe un lot de 35 de jucători, în mare cei din anii trecuți, plus câțiva tineri de 19 ani de perspectivă de la LPS Suceava.

Antrenorul Marcel Crețuleac ne-a declarat că sunt doar doi jucători care nu se mai regăsesc în lot, Iulian Nichiforiuc, retras din activitate după foarte mulți ani în care a jucat pentru CSM Bucovina Suceava, și Andrei Ștefancu, care va juca pentru echipa din Gura Humorului.

CSM Bucovina Suceava are ca obiectiv clasarea în primele 6 din DNS.