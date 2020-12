Globalworth Christmas Charity Days, evenimentul tradițional realizat de 7 ani de Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din CEE, a fost transformat în acest an într-o caravană mobilă cu același nume.Astfel, chiar dacă pandemia ne-a împiedicat să fim împreună fizic, Fundația Globalworth a ajuns în casele a 450 de copii din medii defavorizate în perioada 14-18 decembrie 2020.

Moș Crăciun s-a asigurat că bucuria sărbătorilor este prezentă în județele Prahova, Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu,Vâlcea și București. El a fost ajutat de campania ce a avut un mecanism simplu de strângere de fonduri: pentru că cel mai frumos cadou pe care îl poți face este să dăruiești neașteptând nimic în schimb, angajații Globalworth România au devenit donatori anonimi pentru cei mici. În recepția sediului Globalworth, la etajul 26 al clădirii Globalworth Tower, au fost instalate la începutul lunii decembrie cutii goale în care se găseauscrisorile copiilor care nu au parte de bucurii în perioada Crăciunului. Angajații Globalworth au luat cutiile și le-au umplut cu mult doritele cadouri.

Copiii au fost extrem de bucuroși când au primit cadourile visate, ceea ce i-a făcut să exclame:

“Sunt tare bucuroasă, parcă mi-a auzit Moșul gândurile că vreau sa învăț să scriu mai bine și să citesc mai bine și mi-a adus un joc să formez cuvinte. Și dulciuri am aici!” (Cristina, 9 ani)

“Moș Crăciun există! Mi-a adus ce mi-am dorit, jucării, mașinuțe, hăinuțe și dulciuri! Și mănuși cu fes și fular! ”(Cristi, 5 ani)

“Moșul a fost tare generos cu noi! Mie mi-a adus haine pe măsura mea și un joc care conține 100 de jocuri! Nu am mai văzut așa ceva! Am văzut cu 3 sau cu 4,dar nu cu 100!” (Antonio, 12 ani)

Acest demers a fost documentat în mediul online de Life.ro, în secțiunea dedicată: Povești de bine și în video-ul care poate fi vizionat aici.

“Ce m-a impresionat de-a lungul timpului este că o mare parte dintre copii nu știu să viseze și nu știu ce să-i ceară lui Moș Crăciun, iar aceasta este o cauză gravă a lipsei de educație în mediul rural. Aici intervenim noi prin centrele comunitare, prin hub-urile pe care le creăm, prin programele de mentorat pe care le dezvoltăm pentru a le oferi copiilor noștri șanse egale la educație și pentru a-i scoate din sărăcia și mediul în care se află. Ei trebuie să-și dea seama că pot deveni orice: pot deveni doctori, pot deveni profesori, pot deveni astronauți. Cu ajutorul nostru!”, a spus Georgiana Iliescu, Director Executiv al Fundației Globalworth.

Proiectul Globalworth Christmas Charity Days s-a extins de la an la an, ajungând până în prezent la un număr total de 6.000 de copii din medii defavorizate. La ediția din acest an, caravana a sprijinit 7 comunități în care activează fundațiile si asociațiile partenere: Fundația United Way Romania, Fundația Providența împreună cu Centrul Comunitar Jilava și cu Centrul Comunitar Pădureni, Asociația Ana și Copiii împreună cu Centrul Comunitar din comuna Urlați și cu Centrul Comunitar din comuna Fundulea, Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi, Asociația Club Sportiv Viitorul Ialomița din comuna Cosereni, Asociația Narada cu Centrul Comunitar din Băbeni și Asociația Procultura Surzilor.

Despre FUNDAȚIA GLOBALWORTH

Fundația Globalworth a fost înființată în 2018 de Globalworth, liderul pieței de clădiri de birouri din România și Polonia, și este o entitate non-profit, independentă de activitățile comerciale ale grupului. Fundația are ca misiune dezvoltarea de proiecte pe trei piloni principali: oameni, locuri și tehnologie.

Pornind de la ideea că viitorul oricărei societăți este reprezentat de generațiile tinere, fundația se concentrează pe grija pentru oameni, care poate fi susținută prin programe de educație și prin proiecte care le pot îmbunătăți acestora accesul la servicii medicale de calitate, indiferent de categoria socială din care fac parte. La fel de importante sunt și inițiativele care au ca scop construirea de locuri și dezvoltarea de comunități urbane în care oamenii se pot întâlni, pot interacționa și pot găsi împreună soluții care îi ajută pe cei cu nevoi speciale. În completarea acestora, Fundația Globalworth crede în impactul pozitiv al proiectelor care integrează tehnologia, precum incubatoarele dedicate tinerilor și susține finanțarea inovațiilor care, printre altele, pot aduce oamenii împreună.

