Cu sprijinul Primăriei Suceava, Caravana proiectului „10 pentru folclor” inițiat de realizatoarea tv Mihaela Zîna Bîrsan de la „Intermedia”, va ajunge la emisiunea „Femei de 10, bărbați de 10” de la TVR2. Emisiunea moderată de Marina Almășan va fi înregistrată pe 28 aprilie la București și va fi difuzată pe 1 mai, în Sîmbăta Pașteului, în intervalul orar 15.00-17.00. Mihaela Bîrsan a declarat, la Radio Top: „Încet-încet ne străduim să dăm contur unui plan mai îndrăzneț, acela de a transforma Suceava în capitala folclorului românesc. La caravana de la TVR2 vom avea oaspeți din aproape toată țara: din Maramureșul istoric, din Ardeal, din Ținutul Pădurenilor, din Banat, din Oltenia… Din cauza condițiilor impuse de pandemie, am limitat numărul interpreților, nu pot să aduc toți colegii din caravana folclorului. Vor fi în jur de 22 de persoane, iar emisiunea va fi structurată în două părți, pentru că nu avem voie în platou mai mult de 12 persoane în același timp. Alături de noi revine una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară, Margareta Clipa. Cu doamna Clipa am o colaborare foarte frumoasă. Anul acesta se fac 13 ani de colaborare. 13 e cu noroc pentru mine. Fiecare dintre colegii mei va aduce cîntecul popular din zona pe care o reprezintă, dar și bucate tradiționale, pentru că vrem să ilustrăm Paștele din diverse zone folclorice. Vor veni alături de noi și respectatul interpret Nicolae Furdui Iancu din Alba Iulia și fiul lui, Tudor, la fel de iubit și apreciat”. Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor” a mai spus că deși a fost invitat primarul Sucevei Ion Lungu nu va putea însoți caravana, din motive bine întemeiate, însă va transmite un mesaj. În schimb, la București va merge primarul de Ciocănești, Radu Ciocan. Mihaela Zîna Bîrsan a afirmat: „Bucovina înseamnă spiritualitate, mult mai mult decît gastronomie și am ținut foarte mult să-l am alături pe primarul Radu Ciocan. Trebuie să merg acolo cu ce are mai reprezentativ Bucovina, județul nostru. Or, Ciocăneștiul a fost doi ani consecutiv satul cultural al României. Este singura localitate din țară „muzeu în aer liber”. Așa că eu cred că este una dintre cele mai bune cărți de vizită”. Vor mai însoți caravana „10 pentru folclor” prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, preotul Iulian Florea, parohul Bisericii „Sf. Dumitru” din Suceava, care a primit binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic Botoșăneanul, reprezentanți ai ansamblurilor „Arcanul” și „Ciprian Porumbescu”, precum și meșteri populari. Zîna Bîrsan a ținut să-i mulțumească pentru sprijin și președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.