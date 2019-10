Cine nu are un card bancar in ziua de azi? Cati dintre noi mai alegem sa platim cash pentru lucrurile pe care le cumparam? Este clar ca cei mai multi dintre noi, mai ales cei din generatia tanara, folosim metode din ce in ce mai avansate pentru a plati pentru cumparaturile noastre.

Daca stam sa ne gandim, este mai usor sa scoti cardul si sa-l apropii de un P.O.S. decat sa stai sa scoti bani cash, sa-i numeri la fiecare cumparatura, si sa mai astepti si rest.

Desi unii oameni, in special cei din mediul rural sau cei mai in varsta, au ales intotdeauna sa isi tina banii cash, un card iti face viata mult mai usoara.

In cazul cardurilor, fie ca discutam despre cele de credit sau carduri de debit, exista si reale avantaje de care ne putem bucura cand facem cumparaturi.

Sa luam ca exemplu rutina zilnica. Fie ca discutam despre mancare sau despre celelalte cumparaturi obisnuite, fie ca discutam despre o sesiune de shopping din mall, cardul ne este la indemana si ne usureaza munca.

Banii de pe card sunt in siguranta

In primul rand, un card, indiferent de care ar fi, este mult mai sigur. Esti mult mai in siguranta daca alegi cardul, decat daca umbli dupa tine cu o multime de bani cash. Iar, pe langa siguranta, cel mai mare avantaj indicat de catre consumatori este confortul. O plata cu cardul dureaza mai putin de 10 secunde. Insa, cand discutam de confort nu e vorba doar de timpul in care platim.

Ce se intampla daca doresti sa iti cumperi ceva din strainatate

Adevarul este ca la noi in Romania, de cele mai multe ori, magazinele online ofera si metoda de plata la livrare si multi dintre cei care nu detin card comanda folosind doar aceasta metoda.

Insa, in restul tarilor europene, metoda de plata la livrare nu este atat de populara si pentru a comanda orice produs online, este necesar un card de credit. De asemenea, in strainatate nu poti inchiria o masina sau nu iti poti realiza un abonament telefonic fara un card de credit.

Alt avantaj al cardurilor este monitorizarea cheltuielilor

De cele mai multe ori, atunci cand mergem in mall si vrem sa ne uitam dupa haine, dupa diverse modele, probam si achitam tot ce cumparam, iar la final de zi ne dam seama ca banii au zburat si nu stim pe ce anume. Daca platim cu un card putem verifica, insa, imediat prin aplicatie cati bani am cheltuit si pe ce anume.

Unele carduri au chiar si aplicatii de buget, asa incat putem tine evidenta banilor nostri intr-un mod mult mai usor. Iar daca stim ca nu ne putem abtine din cheltuil, putem cere bancii noastre sa ne seteze o suma limita pe care sa o putem cheltui in fiecare luna.

Deci tu ce alegi? Cash sau card?

Sursa: Trendyland.ro