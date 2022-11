Cardinalul Thomas Wolsey era fiul unui măcelar și vânzător de vite din Ipswich, dar a ajuns al doilea cel mai puternic om din Anglia datorită inteligenței, vredniciei și a talentului deosebit de a-i oferi lui Henric al VIII-lea ceea ce dorea.

Era un om scund și corpolent, cu un umor vulgar și era cunoscut pentru aroganța, vanitatea și lăcomia sa. Dar era un administrator nemaipomenit și acest talent, combinat cu ambiția sa fără limite, l-a ajutat să conducă Anglia cu succes, vreme de aproape 20 de ani. Însă Wolsey fusese alungat de la curtea la care slujise, acuzat de înaltă trădare și chemat la judecată.

Prima sa greșeală de când ajunsese la putere a fost construirea Hampton Court și angajarea a 400 de servitori. Regele Henric a considerat acest castel ca fiind prea mare pentru un cardinal și cât se poate de potrivit pentru un rege. Dar greșeala fatală a lui Wolsey a fost eșecul său în a-i oferi regelui anularea căsătoriei cu Caterina de Aragon. Papa îi ținea partea reginei, sub presiunea nepotului ei, împăratul Sfântului Imperiu Roman, Carol Quintul, cel mai puternic om din Europa.

Pe 28 noiembrie, Wolsey a ajuns la Abația Leicester, în custodia lui Sir William Kingston, locotenentul Turnului. Bolnav spiritual și trupește, și-a plâns soarta: „Dacă mi-aș fi slujit Dumnezeul la fel de sârguincios ca pe regele meu, El nu m-ar fi părăsit la bătrânețe”. A murit în ziua următoare, la vârsta de cincizeci și cinci de ani.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava