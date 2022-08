Auchan susține programul guvernamental Sprijin pentru România, demarat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Într-o primă etapă, județele acoperite sunt cele aferente operatorilor Sodexo și Up România, iar compania depune toate eforturile pentru a putea oferi acest serviciu alături de toți operatorii acreditați, în cel mai scurt timp. Cardurile de tichete sociale pot fi folosite în hipermarketurile și supermarketurile Auchan. În plus, retailerul organizează și o tombolă specială, în cadrul căreia clienții care utilizează la cumpărături atât cardul pentru tichete sociale, cât și cardul MyCLUB Auchan, pot câștiga unul dintre cele 3 premii lunare a câte 1000 euro fiecare, sub formă de bonus pe cardul de fidelitate, până la sfârșitul anului.

Începând din luna august, tichetele sociale din programul Sprijin pentru România, emise prin operatorii Sodexo și Up România, pot fi folosite în toate magazinele Auchan din Constanța, Galați, București, Ilfov, Dolj, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Brașov, Mureș, Sibiu, Hunedoara, Timiș, Bacău, Iași, Suceava, Argeș și Prahova (cu excepția magazinelor MyAuchan din stațiile Petrom).

Conform OUG 63/2022, sprijinul material acordat categoriilor de persoane vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde.

În plus, în perioada 2 august – 31 decembrie 2022, beneficiarii cardurilor pentru tichete sociale care folosesc la cumpărături și cardul MyCLUB Auchan vor fi înscriși automat în tombola prin care compania oferă lunar, prin tragere la sorți, 3 premii a câte 1000 euro fiecare, sub formă de bonus pe cardul de fidelitate.

Regulamentul tombolei, precum și lista completă a magazinelor participante, sunt disponibile aici: https://romania.auchan.ro/ro/blog/news/regulamentul-oficial-al-campaniei-myclub-auchan-sustine-programul-sprijin-pentru-romania-2-august-31-decembrie-2022.

Acest demers vine în continuarea acțiunilor de protejare a puterii de cumpărare a românilor, cu atât mai mult în această perioadă. Cea mai recentă măsură anti-inflație introdusă de Auchan a fost blocarea prețurilor a peste 3000 de produse marcă proprie Auchan. Astfel, numeroase produse alimentare, de la lactate, brânzeturi, mezeluri, ouă, produse din carne, conserve și până la cafea și înghețată, cât și nealimentare, precum detergenți, cosmetice, articole de papetărie, bricolaj, auto și produse destinate animalelor de companie, nu mai sunt impactate de inflație, cel puțin până la 30 septembrie 2022. În plus, clienții fideli beneficiază și de 5% bonus suplimentar, în bani, pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan, la achiziția acestor produse. Mai multe detalii, pe romania.auchan.ro.

Auchan România are în portofoliu 264 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 6 supermarketuri și 225 de magazine de ultraproximitate MyAuchan, din care peste 200 în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, permanent. În 2021, Auchan a obținut medalia Customers’ Friend și statutul Customers’ Friend – Superior Excellence.