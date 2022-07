De-a lungul anilor au fost create o multime de jucarii ce au rolul de a ajuta la dezvoltarea copiilor. Introducand optiuni ce pun la incercare indemanare celor mici, atentia si logica. Insa, jucariile care pot influenta in cea mai mare masura dezvoltarea copiilor sunt chiar cele din categoria casute pentru copii.

Casutele pentru copii sunt printre cel mai des intalnite jucarii. Insa, daca sunt utilizate la capacitate maxima, acestea pot juca rolul unor adevarate influente pozitive pentru felul in care cei mici cresc si invata.

Iata cateva metode prin care puteti folosi casutele pentru copii pentru a asigura o dezvoltare favorabila micutilor.

Testeaza logica si indemanarea construind casute pentru copii

O casuta pentru copii este un cadou minunat, insa cel mic ar trebui sa fie implicat si in procesul de asamblare a acesteia. Nu este doar o activitate amuzanta, ci ofera si opotunitatea de a petrece mai mult timp cu parintii. Ba mai mult, le testeaza si capacitatea de a gandi logic, de a intelege cum functioneaza acest proces si le ofera satisfactia de a construi un lucru cu manutele lor.

Implicandu-i pe cei mici in activitati practice le va arata faptul ca sunt capabili sa duca sarcini la bun sfarsit, le va oferi mai multa incredere in sine, vor avea mai mult curaj in a se aventura in proiecte noi in viitor si le va creste abilitatea de a lucra in echipa.

Spatiul personal este important cand petrec timp in casute pentru copii

Acesta este momentul perfect pentru ei de a va demonstra ca sunt descurcareti, independenti si ca se pot descurca in orice situatie. Desi vrem mereu sa verificam siguranta lor, o alternativa este de monta casuta pentru copii intr-un loc vizibil din casa, verificand din cand in cand ca cei mici sunt bine.

Insa si cei mici au nevoie de spatiul lor de liniste unde isi pot crea propria lor lume sigura, fara influenta celor din jur. Este foarte important pentru cei mici sa stie ca au un loc doar al lor, iar respectarea acestui lucru de catre parinti poate ajuta la dezvoltarea independentei si a responsabilitatii.

Daca cei mici isi doresc ca nimeni sa nu intre in casuta lor, respectarea acestei dorinte de catre parinti poate ajuta la mentinerea increderii celor mici in persoanele din jur si vor deveni un exemplu bun pentru acestia.

Vorbind despre responsabilitate, am ajuns la urmatoarea metoda de a asigura dezvoltarea frumoasa a celor mici

Ii ajuta sa fie mai responsabili

Daca sunt destul de mari pentru a avea propria lor casuta, copiii trebuie sa fie incurajati sa aiba grija de ea. Fie ca este vorba de a se asigura ca in zilele ploioase aceasta este acoperta si nu au lasat jucariile afara, fie ca vorbim despre curatenie.

Daca ii invatam de mici faptul ca a detine un obiect presupune si a avea grija de acesta, cei mici vor intelege din timp valoarea lucrurilor si vor fi mai responsabili.

Nu subestimati micile activitati, acestea fac cea mai mare diferenta! Spuneti-le ca, daca vor sa abia propria lor casuta, trebuie sa aiba grija sa fie mereu curata, sa nu lase mancarea in ea, ci sa o aduca in casa mare la spalat si sa aiba grija sa nu isi uite jucariile afara.

Exploatati la maxim posibilitatile pe care jucariile ce par obisnuite le ofera celor mici. Testeaza abilitatile celor mici de a gandi logic, de a fi responsabili si de a-si incepe procesul de dezvoltare a indepententei cu ajutorul unor casute pentru copii colorate.