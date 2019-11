Coaching-ul a devenit din ce in ce mai mediatizat. Cu totii am auzit cel putin o data despre acest termen, fie in legatura cu dezvoltarea personala, fie in legatura cu diverse domenii specifice: coaching financiar, business coaching sau diverse alte ramuri.

Ce este un coach si cum te poate ajuta sa te dezvolti?

Coaching-ul este o forma de dezvoltare, de antrenament in care o persoana denumita coach – antrenor, trainer, te sprijina si te indruma spre anumite directii ce presupun formarea ta ca specialist intr-un domeniu sau dezvoltarea ta pe anumite planuri: personal, profesional etc.

Asadar, coach-ul poate fi privit ca un trainer, un antrenor personal, o persoana care iti este alaturi pentru a te ajuta sa depasesti barierele si temerile din viata ta si pentru a te dezvolta.

Multi dintre noi avem cu siguranta vise, planuri pentru viitorul nostru. Insa, de foarte multe ori ne izbim de unele bariere, fie ele mentale sau de ordin motivational. Fie nu ne gasim puterea necesara pentru a o lua de la capat, fie nu avem suficienta incredere in noi ca putem reusi intr-un domeniu.

In acest cadru intervine trainerul, coach-ul, ajutandu-ne sa redescoperim in noi puterea de a face pasul decisiv. O astfel de persoana cunoaste foarte bine psihologia si tehnicile de motivare, cunoaste modalitatile de persuadare si de convingere si ne poate ajuta in luarea celor mai importante decizii.

Ce tipuri de coach exista si cum ne poate ajuta fiecare?

Dezvoltarea pe plan personal

Desigur, exista diverse tipuri de coach pe care ii putem intalni. Daca dorim sa ne dezvoltam pe plan spiritual, pe plan emotional, cel mai probabil vom apela la un trainer de dezvoltare personala.

Dezvoltarea pe plan profesional

Daca dorintele si aspiratiile noastre tind spre dezvoltarea profesionala, dorind sa devenim un specialist mai bun in domeniul nostru de expertiza, vom apela la un coach de cariera.

Spiritul antreprenorial

Iar daca antreprenoriatul si adrenalina ne sunt pilonii de sprijin, atunci vom apela la un business coach care sa ne poata ajuta sa vedem potentialul in noi si in visele noastre, sa ne fie busola in ceea ce priveste dezvoltarea unei afaceri si a unui stil de viata in aceasta directie.

Cum alegi coach-ul potrivit si de unde stii ca acesta te va putea ajuta

Trebuie sa stim ca atunci cand alegem un coach, aceasta nu este o decizie pe care o luam pur si simplu, ca si cand am alege un produs sau un simplu serviciu. De cele mai multe ori, relatia ce se formeaza intre trainer si persoana care il alege ca mentor este bazata pe chimie, pe potrivire si pe daruire.

Alegerea sa in functie de dorinte si de asteptari

Un coach potrivit este cel care ni se potriveste noua, conform dorintelor si asteptarilor noastre. Modul de comunicare dintre tine si trainer va fi un bun punct de plecare atunci cand il alegi. Daca simti ca te poti deschide cu usurinta in fata sa, poti comunica transparent cu el, atunci va fi o alegere buna.

In acelasi timp, trebuie sa ai grija la certificarile acelui trainer. Coachingul fiind un serviciu destul de cerut pe piata in ultimii ani, o multime de oameni au profitat de naivitatea unor persoane si s-au prezentat drept profesionisti in coaching sau traineri, experti intr-un anumit domeniu, fara a avea nicio pregatire in acea directie si nici rezultate relevante care sa-i recomande.

Alegerea in functie de aptitudini, de experienta

Pentru a vedea daca un coach este ceea ce pretinde, ar trebui sa-l intrebi in principiu despre rezultatele sale, despre certificarile sale. Un bun exemplu in acest caz este daca acel trainer are la baza absolvita o scoala de coaching. Poti intelege daca un coach este alegerea potrivita si in functie de programul sau specific, de oamenii cu care interactioneaza si in functie de numarul de ore de consultanta sau lucru cu oamenii prestate.

Spre exemplu, in cazul scolii de coaching All to Know, trainerul Alexandra Olteanu este un coach cu peste 15 ani de experienta in lucrul cu oamenii, in diverse domenii. Iar cele peste 500 de ore de coaching individual si de echipa o certifica pe Alexandra ca fiind o alegere ideala in aceasta directie.

Chiar in cadrul companiei de training si consultanta All To Know exista o astfel de oportunitate de absolvire a unei scoli de coaching. Asadar, ai deja un punct de plecare atunci cand te interesezi despre aptitudinile si certificarile unui astfel de trainer.

Poti descoperi mai multe detalii despre ce ar trebui sa stie sa faca un coach si despre cum anume ajunge el expert in acest domeniu aici.

Indiferent cum iti alegi un astfel de coach si cum alegi sa te ajute, un lucru este cert atunci cand te intereseaza acest subiect: esti o persoana axata pe dezvoltare – iar acest cuvant este cuvantul cheie in intreaga ecuatie. Alege sa te dezvolti, alege sa cresti si sa te bucuri de rezultate impreuna cu cei care te vor indruma si vor fi alaturi de tine intotdeauna!