De obicei, marea majoritate a oamenilor care aplica la un job si isi aleg cariera iau in considerare trei factori: nivelul de satisfactie personala si profesionala, este sau nu o activitate incitanta si, desigur, cat de bine vor fi platiti.

Vom vedea in continuare care sunt primele 7 dintre cel mai bine platite joburi, atat in tara, cat si in strainatate.

Anestezist

Anestezistul este un medic specializat in ingrijirea perioperatorie si are un rol important in cadrul unei proceduri chirurgicale. Este cel care se asigura ca pacientul care urmeaza sa suporte o operatie primeste doza si tipul de anestezie corespunzatoare.

Anestezistul are in prezent unul dintre cele mai bune salarii din lume, acesta ajungand la 411.000$ in SUA, 192.000 GBP in Marea Britanie sau 108.000 C$ in Canada, fiind unul dintre cel mai bine platite joburi din lume.

Drumul catre aceasta cariera este lung si obositor si necesita intre 12 si 13 ani de pregatire medicala.

Chirurg

Medicii chirurgi se bucura de consideratie si respect, fiind persoanele care pot salva viata multor oameni. Meseria lor implica diagnosticarea preoperatorie, efectuarea procedurilor chirurgicale si supravegherea pacientilor dupa operatie.

Chirurgia nu este pentru cei slabi, fiind o meserie care implica ore lungi de lucru, gestionarea situatiilor de viata si de moarte si garzi obositoare. De asemenea, necesita multi ani de studiu si specializarea intr-un anumit domeniu, motiv pentru care nu trebuie sa te mire ca este unul dintre cele mai bine platite joburi.

Un medic chirurg poate castiga pana la 496.000 $ in SUA, 120.000 GBP in Marea Britanie sau 180.000 C$ in Canada.

CEO sau director executiv

Jobul de director executiv este foarte bine platit pentru ca necesita multe aptitudini. Aceasta este persoana care se va ocupa de conducerea unei firme si trebuie sa aiba abilitati excelente de comunicare, de luare a deciziilor si de management al afacerii.

Nu exista cerinte educationale specifice pentru aceasta cariera, iar pentru a deveni un CEO de succes va trebui sa aloci mult timp jobului pentru a dobandi experienta si carisma necesare.

Un CEO poate castiga in SUA pana la 310.000 $, in Marea Britanie pana la 176.000 GBP, iar in Canada pana la 259.000 C$.

Medic

Medicii pot fi generalisti sau specialisti. Medicii generalisti sunt primii care intra in contact cu pacientii si trebuie sa cunoasca pe larg simptomele si afectiunile, de la cea mai simpla raceala pana la boli rare. Medicii specialisti se ocupa de medicina clinica si au cunostinte vaste in domeniul de specializare ales.

Pentru a deveni medic, pe langa urmarea studiilor medicale finalizate cu o diploma, trebuie urmat si un program de rezidentiat.

Cu toate ca este un drum lung, cariera de medic vine cu numeroase satisfactii profesionale si personale si, totodata, este unul din joburile cele mai bine platite din lume.

Un medic in SUA poate castiga pana la 227.000 $, in Marea Britanie pana la 102.000 GBP, iar in Canada poate ajunge la 252.000 C$.

Ortodontist

Ortodontistii sunt medici specializati in tratarea tulburarilor dentare si alinierea dintilor, fiind cei care iti infrumuseteaza zambetul. In urma examinarii, ortodontul recomanda un anumit aparat dentar sau un dispozitiv de fixare adecvat care sa indrepte dintii.

Ortodontistul urmeaza aceeleasi studii ca si stomatologul, dar finalizeaza si un curs postuniversitar de specializare.

Salariul unui ortodentist poate ajunge la 304.000 $ in SUA, 291.000 GBP in Marea Britanie si 245.000 C$ in Canada.

Dentist

Locurile de munca in domeniul stomatologic au inregistrat o crestere substantiala, fiind printre primele cinci dintre cele mai platite joburi din lume. Un dentist se ocupa de problemele si igiena dentara a pacientilor, pune diagnostice si efectueaza operatii si proceduri minore.

Un dentist poate castiga pana la 213.000 $ in SUA, 98.000 GBP in Marea Britanie si 206.000 C$ in Canada.

Inginer – manager de proiecte

Jobul de manager de proiecte in inginerie implica gestionarea diverselor lucrari, directionarea echipelor si comunicarea cu clientii. Cu alte cuvinte, pentru a face cariera ca inginer si manager de proiect trebuie sa fii un foarte bun profesionist, sa ai experienta si mai multe abilitati.

Daca esti inginer, in timp, in urma acumularii experientei, poti ajunge manager de proiecte. De asemenea, sunt cursuri si specializari in Project Management care te pot propulsa in aceasta cariera.

Un manager de proiect in inginerie poate castiga pana la 149.000 $ in SUA, 89.000 GBP in Marea Britanie si 109.000 C$ in Canada, acesta fiind al saptelea dintre cele mai banoase joburi din lume.