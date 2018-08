Afla mai multe la Conferinta – Targetare si campanii eficiente – editia a III-a

Daca esti proprietar de business sau iti doresti sa lansezi o afacere, probabil stii deja ca internetul este viitorul in domeniul promovarii si in business. Mediul online ofera cele mai de pret elemente in interactiunea cu utilizatorii, fiind unul dintre cele mai eficiente canale de comunicare in zilele noastre.

Insa pentru a te bucura de succes in online, pentru a-ti creste afacerea intr-un mod sanatos, ai nevoie de o promovare calitativa. Pe internet, acolo unde resursele sunt nelimitate, pentru fiecare dintre noi, cantitatea nu mai este un factor de decizie. Aceasta este inlocuita de calitate.

Daca vrei sa afli cum sa te promovezi eficient si cum sa iti cresti afacerea cu ajutorul internetului, te invitam la Conferinta “Targetare si Campanii Eficiente” din data de 8 noiembrie 2018, organizata de PR2Advertising in Bucuresti.

De ce sa particip la conferinta?

Vei avea sansa sa afli informati utile si extrem de relevante pentru afacerea ta, de la oameni cu zeci de ani experienta in domeniul de business si in promovarea online. Vei intalni aici oameni care au deja proiecte de succes si care vor sa impartaseasca cu tine experienta lor.

vei putea discuta cu experti in domeniul promovarii online

vei avea ocazia sa cunosti si sa intelegi noile norme legislative cu privire la promovarea online (GDPR-ul schimba modalitatile de promovare si are impact asupra intregului proces de comunicare online. Pentru a te conforma noilor norme, trebuie sa stii ce presupune acest nou regulament)

te vei pune la curent cu cele mai noi informatii despre modalitatile de promovare si despre tipurile de campanii din online.

In plus, vei avea o multime de ocazii sa cunosti experti in domeniu, care vor fi speakeri la conferinta si care de abia asteapta sa-ti raspunda la intrebari.

Printre acestia, il vei putea cunoaste si pe Radu Ciofu, expert in promovare si marketing online.

Inscrie-te si tu acum la conferinta “Targetare si Campanii Eficiente”, accesand pagina conferintei de aici: https://pr2advertising.ro/conferinta-targetare-si-campanii-eficiente-noiembrie-2018/

Cine este Radu Ciofu?

Radu Ciofu este Business Manager si Cofondator SEOmark.ro, companie specializata in promovare online si in furnizarea de servicii si cursuri de marketing online. Radu are o experienta vasta in business si promovare online, iar ca profesie de baza, el este economist.

Radu ajuta anual zeci de afaceri sa creasca, atat organic, prin intermediul unor servicii SEO calitative, cat si prin intermediul promovarii online. A acumulat atat in cadrul companiilor cu care a colaborat, cat si prin intermediul propriului proiect peste 7 ani de experienta in SEO si promovare online. Astfel, vei putea invata direct de la sursa ce inseamna promovarea online, care sunt cele mai eficiente campanii si cum sa le poti proiecta si tu pentru afacerea ta.

El este un om al cifrelor, iar fiecare proiect in care se implica trebuie sa fie eficient, in primul rand, raportat la costuri. Asadar, setarea bugetului si tintirea publicului tinta sunt cheile catre succesul unei afaceri, din punctul sau de vedere.

