In intreaga lume au loc numeroase accidente rutiere care se soldeaza cu avarii pentru masini si cu vatamari corporale in randul oamenilor. In urma efectuarii mai multor studii de catre politie, s-a constatat care sunt cele mai frecvente cauze care duc la aceste situatii. Cunoasterea lor este importanta pentru a sti cum sa eviti accidentele.

Astfel, cele mai intalnite cauze care duc la producerea de accidente rutiere sunt urmatoarele:

Viteza neadaptata la conditiile de drum

Viteza neregulamentara poate duce la situatia in care masina se poate lovi de un pom sau de un parapet ori de alti participant la trafic. In acelasi timp si circulatia inadecvata in conditii de vreme nefavorabila poate sa duca la accidente minore sau majore.

Neacordarea prioritatii pietonilor sau vehiculelor

O cauza destul de intalnita in provocarea de accidente rutiere se refera la acordarea de prioritate. Astfel, soferii nu acorda prioritate celorlalte masini si nici pietonilor, iar cei din urma pot cere ulterior despagubiri pentru accidente vatamari corporale la politie.

Agresivitatea in trafic

Manifestarile agresive in trafic, precum claxobare, flashuri sau injurii pot conduce la probabilitatea mai mare ca soferii implicati sa fie victime in urma unor accidente rutiere. De aceea se recomanda ca toti participantii la trafic sa adopte un comportament adecvat, care sa nu le influenteze modul de condus.

Conducerea sub influenta alcoolului

Un factor extrem de important care din pacate conduce la tot mai multe accidente anual este consumul de bauturi alcoolice. Soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sunt predispusi la accidente care se pot solda cu victime.

Avarii ale vehiculului

Orice sofer trebuie sa isi verifice masina constant in service-uri auto. Acesta are obligatia sa o intretina in stare buna de functionare pe sosele. Astfel, daca exista avarii care nu sunt remediate la timp, pot aparea accidente.

Manevrele neregulamentare

Schimbarea brusca a drumului de mers, care poate fi facuta fara semnalizarea in prealabil, poate sa conduca la accidente. Astfel, soferii participanti la trafic pot sa nu mai aiba cum sa ocoleasca masina care face o manevra neregulamentara.

Abateri ale biciclistilor

In general, biciclistii circula pe sosea pe langa masini iar acestia trebuie sa stie regulile de circulatie si sa semnalizeze corespunzator orice intentie de a depasi sau de a schimba drumul sau directia de mers. Daca acest lucru nu se intampla si se afla soferi in trafic, atunci se pot produce accidente.

Indisciplina pietonilor

Pietonii care traverseaza prin locuri neregulamentare sau care nu respecta culoarea rosie a semaforului sunt un pericol pentru toti soferii. Din aceasta cauza pot avea loc accidente din cauza nerespectarii regulilor de circulatie si pot aparea accidente cu vatamari grave.

Abateri ale altor participanti la trafic

Un accident rutier poate avea loc si din cauza celorlalti participanti la trafic, oricat de corect si prudent ar conduce un anumit sofer. Aceste accidente pot fi greu de evitat pentru ca sunt destul de imprevizibile.

Probleme legate de drum

O cauza care poate duce la producerea unui accident poate fi si infrastuctura deficitara. Un drum care necesita reparatie poate produce probleme la roti iar un drum care este in lucru si nesemnalizat corespunzator poate sa produca daune de orice fel.