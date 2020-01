Unele companii cheltuie anual bugete de sute de mii de euro pentru fidelizarea angajatilor. Si deja se stie ca salariul nu este singurul motiv pentru care un angajat accepta sau nu o oferta. Banii nu mai reprezinta uneori un stimulent suficient pentru angajati.

Asadar, companiile au inceput sa inventeze tot felul de combinatii de beneficii pentru a stimula angajatii si pentru a-i fideliza. Iata mai jos un top cu cele mai interesante beneficii pe care marile organizatii le-au oferit angajatilor in 2019!

1.Abonamentele de servicii medicale

Dupa beneficiile clasice acordate sub forma de tichete de masa, aceste abonamente cu servicii medicale sunt cele mai intalnite. De asemenea, sunt foarte apreciate de angajati.

Acestia se bucura sa stie ca sunt asigurati si in cazul in care intampina o problema medicala, pot apela la servicii de sanatate premium in baza acestor abonamente.

2. Programe de training si cursuri profesionale

Desi aceste programe par a ajuta mai mult compania, deoarece practic isi pregateste angajatii pentru a ocupa diverse pozitii, ele sunt foarte apreciate si in randul angajatilor.

De fapt, chestionati despre ce anume isi doresc in plus fata de salariu, angajatii raspund adeseori ca si-ar dori mai multa implicare din partea companiei in dezvoltarea lor.

3. Zile de home office

Relativ noi in grila de beneficii, zilele de lucru de acasa sunt din ce in ce mai apreciate. Marile companii au inceput sa le acorde constant si sa faca din asta un standard. In fiecare luna angajatii au dreptul la cel putin o zi de lucru in afara biroului.

4. Abonamente la sali de sport

De cele mai multe ori companiile incearca sa combata sedentarismul de la birou prin astfel de beneficii. Si acestea sunt foarte importante si extrem de apreciate de catre angajati.

5. Gustari si cafea gratis la birou

Prin servicii specifice de inchirieri expresoare, companiile incep din ce in ce mai des sa ofere cafea gratis angajatilor la birou. Iar cafeaua premium, proaspat realizata, este un deliciu pentru angajati.

In plus, acestia primesc si gustari sau fresh & snack bar la birou, alaturi de bautura lor preferata.

6. Decontarea transportului

Acesta este si el un beneficiu clasic oferit de toate companiile, in general. Fie sub forma unui abonament, fie sub forma masinii de serviciu, acest beneficiu se acorda mai ales angajatilor care fac naveta.

Desi este un bonus pe care angajatii il asteapta de cele mai multe ori de la sine, acesta este destul de consistent, mai ales cand este vorba de masina de serviciu oferita fiecarui angajat. Tocmai de aceea, de obicei beneficiaza de el doar angajatii din pozitii de conducere sau cu rang mai inalt in companie.