Pe covorul rosu sau in timpul liber, marile vedete internationale nu renunta la accesorii, in special la bijuterii. Opulenta si nonsalanta cu care le afiseaza transforma total un look demn de o vedeta internationala.

Pe covorul rosu, la decernarea premiilor Oscar sau a Globurilor de Aur, dupa nelipsita rochie semnata de renumiti designeri ai lumii, bijuteriile scumpe au un loc aparte. Doar o tinuta fabuloasa, demna de covorul rosu este completa.

De cele mai multe ori, bijuteriile pretioase, purtate de vedetele de renume international reprezinta o amprenta a statutului lor social. Accesoriile masive, cu pietre si metale pretioase, a caror stralucire atrag orice privire sunt cele mai intalnite la vedetele care pasesc pe covorul rosu. Cu astfel de ocazii, marile case de bijuterii profita din plin, facandu-si reclama la superlativ. Avand in vedere ca astfel de evenimente sunt transmise live de nenumarate televiziuni de renume, milioane de oameni simpli sunt cu ochii pe vedetele care stralucesc la propriu pe covorul rosu iar bijuteriile spectaculoase atrag ca un magnet orice privitor sau telespectator. Astfel, vedetele dau tonul in moda si sunt considerate adevarate fashion icon. Nenumarati oameni obisnuiti dorindu-si anumite tinute sau bijuterii scumpe, asemenea celor purtate de ele in lumina reflectoarelor.

Iata ce bijuterii spectaculoase adora sa poarte vedetele din afara:

Colierele statement

Ultima ocazie cu care vedetele si-au afisat bijuteriile spectaculoase in 2018, a fost la decernarea Globurilor de Aur iar cele care au iesit in evidenta cel mai mult au fost colierele statement.

Defilarea din acest an a starurilor internationale le-a oferit criticilor de moda, dar si celor care indragesc aceasta gala ocazia sa admire nu doar obisnuitele bijuterii pretioase de aur alb si diamante cu multe carate, ci si tinutele spectaculoase all black. Aproape toate vedetele au purtat La Globurile de Aur 2018 tinute all black, in semn de protest fata de abuzurile sexuale care au luat amploare in ultima perioada la Hollywood. Astfel, rochiile negre au luat locul celor colorate si costumele all black barbatesti, in locul altor tinute colorate.

Dar cele care au scos in evidenta astfel de tinute au fost bijuteriile statement, coliere, cercei si bratari.

Actrita Salma Hayek a purtat un set format din cercei si un colier statement peste rochia neagra, mulata pe gat in partea de sus si ampla in partea de jos.

Kate Hudson nu a facut rabat de la nimic. A adaugat la decolteul foarte amplu al rochiei all black, atat cercei, bentita neagra pe cap, cat si un colier lung, in stil vintage, cu pietre pretioase de sus pana jos.

Allison Williams, din The Girl, a ales sa poarte la tinuta all black un machiaj natural si un colier stil choker, din pietre pretioase, care i-a imbracat gatul sexy.

Viola Davis a iesit in evidenta cu parul ei spectaculos, dar mai ales cu colierul cu pietre si mai multe randuri asimetrice, care ii imbraca senzual decolteul generos al rochiei din catifea neagra.

De asemenea, Issa Rae si Alison Brie s-au facut remarcate purtand coliere spectaculoase, de mari dimensiuni, demne de covorul rosu.

Cercei spectaculosi

Cerceii statement, voluminosi, cu pietre si diamante au fost preferatii vedetelor. Eva Longoria, Ashley Judd, Reese Whiterspoon, Penelope Cruz sau Angelina Jolie au preferat sa poarte la rochiile spectaculoase all black ca accesoriu, doar o pereche de cercei mari cu pietre pretioase. Coafurile au fost si ele spectaculoase, potrivite cu momentul si accesoriile purtate.

Modelul Kendall Jenner a purtat la rochia neagra cu captuseala ascunsa o pereche de cercei statement in valuri, cu pietre, in tonuri diferite de argintiu.

Actrita Zoe Kravitz din Big Little Lies a pus in valoare tinuta cu o pereche de cercei mari cu pietre spectaculoase, de culoarea smaraldului.

Dakota Johnson, din Fifthy Sades of Grey, a optat sa adauge la parul ei blond si tinuta all black o pereche de cercei stil candelabru cu pietre pretioase.

Oprah a purtat si ea o pereche de cercei spectaculosi, stil candelabru, cu diamante.

Bratari statement

Bratarile mari cu pietre pretioase au facut si ele furori pe covorul rosu iar vedetele care le-au purtat nu au fost deloc putine.

Mariah Carey a preferat sa adauge la rochia neagra, stil sirena cu decolteu generos, o pereche de cercei candelabru si nelipsitele bratari cu diamante, la ambele maini.

Si Jessica Biel a purtat o rochie cu corset, care i-a permis sa adauge o pereche de cercei statement si o bratara spectaculoasa, din aur alb, cu nenumarate pietre pretioase.

Daca, cu alte ocazii, Nicole Kidman a fost surprinsa purtand coliere statement, opulente, cu multe randuri si pietre pretioase, de aceasta data, ea a preferat sa poarte bratari din aur alb si pietre pretioase la ambele maini.

Inelele mari, purtate la mai multe degete, de mari dimensiuni si cu pietre stralucitoare au fost si ele prezente pe covorul rosu, cu aceasta ocazie. Kendall Jenner s-a remarcat cu un inel spectaculos purtat pe degetul mic.

Mai multe detalii: www.bespecial.ro/bratari