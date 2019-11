In perioada sarbatorilor turistii se asteapta an de an la incasari record. Revelionul si vacantele de Craciun aduc turisti din toate zonele tarii si chiar din afara, iar unitatile de cazare sunt inchiriate in totalitate cu luni bune in avans. Insa nu doar hotelierii au motive de bucurie, conform unui studiu.

Mall-urile devin din ce in ce mai des atractii turistice, iar in perioada ce urmeaza, luand in calcul perioada reducerilor de Black Friday si sezonul cadourilor, centrele de shopping sunt vizitate zilnic de mii de oameni.

Strainii incep sa viziteze Romania

Spre exemplu, in Timisoara apar chiar si turisti din Serbia, fiind in trecere pentru o sesiune de shopping in mall-urile timisorene. Acelasi lucru se intampla foarte des in Iasi, unde cetatenii de peste Prut ajung zilnic sau odata pe saptamana, in weekend, in mall-urile din oras.

Acest lucru duce la deschiderea de noi mall-uri, dar si la cresterea rentabilitatii acestor giganti, spun reprezentantii. Ne putem gandi la faptul ca in Iasi tocmai se incep pregatirile pentru cel de-al doilea cel mai mare mall din tara, proiectul Prime Kapital, Mall Moldova.

Complexul va contine peste 300 de magazine si o suprafata de peste 100.000 mp. Iata asadar o mina de aur pentru iubitorii de shopping. Bineinteles, faptul ca din ce in ce mai multi oameni se axeaza pe vizitarea mall-urilor si pe shopping in astfel de magazine si centre comerciale, este un lucru grozav, spun detinatorii lanturilor de mall-uri. Ei planuiesc sa incurajeze in continuare acest comportament prin lansarea unor instrumente promotionale giftcards sau prin tot felul de campanii promotionale.

Mall-urile in top 3 cele mai vizitate locatii

Asadar, pe langa hoteluri si pensiuni, in aceasta perioada mall-urile incaseaza sume uriase, unele centre raportand un flux de vanzari mai mare si cu 70% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Traficul in mall-uri poate depasi astfel chiar cateva milioane raportat la un an. Spre exemplu. Oana Diaconescu, head of leasing Iulius Town a declarat ca in 2019 traficul pentru mall Iulius din Timisoara a crescut cu 15%, raportand o crestere de peste 4 milioane de oameni pe an.

Ce ii atrage pe turisti?

In afara evenimentelor outdoor ce se desfasoara in cele mai mari orase din Romania in ultimii ani, turistii sunt atrasi in principal de oportunitatile unice de a experimenta diversitatea. Ei pot incerca mancarea traditionala, de la targurile care se tin in zona mall-urilor de obicei, pot incerca diverse experiente la festivalurile din orase si pot mai ales sa se relaxeze, bucurandu-se de o sedinta de shopping de toata frumusetea, in unele dintre cele mai frumoase centre comerciale din Estul Europei.