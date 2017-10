Trend Report: Piesele care nu trebuie sa iti lipseasca din garderoba toamna asta

Nou sezon de toamna te-a luat prin surprindere si ti-ar prinde bine sa afli care sunt piesele, in care merita sa investesti? E normal ca odata cu diminetile racoroase vestimentatia ta trebuie updatata sau reinnoita, daca este cazul. Pentru ca vorba aceea: vara nu-i ca iarna! In zilele calduroase e de ajuns sa iti iei o rochita si o pereche de sandalute si ai rezolvat problema, insa odata cu scaderea temperaturii trebuie sa pui deoparte astfel de piese si sa faci loc celor de toamna-iarna: fuste si rochii din vinil sau piele lucioasa, blazere, trench-uri, jachete, pantaloni, nelipsitii jeansi, camasute sau malete.

Vrei sa stii care este trendul acum?

Iata o prezentare a celor mai noi tendinte de toamna, din 2017 si care sunt piesele in care merita sa investesti:

Se poarta culorile. Toate nuantele de rosu

Fii pregatita! Toamna aceasta trebuie sa fii cu adevarat indrazneata. Inspira-te din moda anilor ’70, ’90.

Culorile tottaly rock sunt cele care nu trebuie sa-ti lipseasca in garderoba ta, de toamna: rosu, grena, roz milenal, marsalla-culoarea anului 2015 si culorile care au la baza maro. Daca preferi nuantele mai subtile, atunci mergi pe cele metalice, argintii, albastru marin sau visiniu. Daca esti mai indrazneata, incearca rosu, este culoarea preferata de marii designeri. Se poarta puloverele tricotate pe gat, blazerele asimetrice, jachete tip manta din mohair, pantalonii trei sferturi cu pense si puloverele oversize.

Se poarta printurile si texturile

Toamna asta este sezonul lucrurilor bifate déjà si cu alte ocazii. Daca inca nu te-ai plictisit de un blazer testat si purtat de ceva timp sau de o anumita haina, acum este timpul s-o porti. De asemenea, sunt in trend: perlele, mai ales atasate pe haine, penele, brocardul si carourile.

Sunt in trend tesaturile

Acest sezon este caracterizat de materiale precum catifeaua, tesaturile, pielea, denimul, bumbacul sau materialele vedeta – wet look. La prima vedere unele dintre acestea sunt greu de purtat, insa accesorizate si alaturate altor materiale, mai putin lucioase ori care sa nu adauge kilograme in plus, sunt foarte fluide si lejere si se potrivesc de minune cu pielea. Unul dintre materialele vedeta ale acestui sezon este vinilul lucios, care arata grozav pe piese care au fost candva extrem de purtate, precum: jachete sau colanti luciosi. Materialele clasice, precum pielea neteda si denimul raman si ele in tendinte.

Pantofii must have

Se pare ca moda din toamna aceasta pune accentul pe impactul vizual al incaltamintei. Modelul de ghete sau cizme, care se muleaza pe picior, tip ciorap, elastic sau din vinil lucios nu trebuie sa iti lipseasca. De asemenea, in trendul acestui sezon regasim ghetele albe, cizmele peste genunchi, imprimeurile si aplicatiile prezente pe incaltaminte, pantofii de catifea cu toc mic sau cat mai mare si subtire.

Piesele eroine ale acestui sezon

Acest sezon este inspirat din moda anilor ’70, astfel au revenit in tendinte pantalonii trei sferturi, din stofa ori catifea, dar si din anii ’90, cand predominau perlele si materialele, precum vinilul sau bumbacul. Daca vrei sa sari peste trendul bandwagon, de aliniere, ar trebui sa investesti, cu siguranta, intr-una dintre urmatoarele piese:

Costume de inspiratie barbatesti

Fuste Midi, inflorate sau simple

Jachete si pantaloni din vinil

Jachete din piele, bomber si cele din puf

Pantaloni largi

Trench-uri

Rochii in stil victorian

Ai ales o piesa favorita? Nu trebuie sa urmezi chiar toate tendintele pentru a fi eleganta si la moda. E de ajuns daca pui macar una dintre piesele, propuse de marii designeri, pe lista ta de cumparaturi, ca sa fii la moda toamna aceasta.