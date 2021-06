Te pregatesti sa faci o curatenie generala in locuinta si nu stii de ce ai nevoie pentru a putea indeparta orice tip de mizerie? Desi pe piata sunt multe produse de curatenie, de diferite tipuri si dimenisiuni, doar cateva dintre ele isi indeplinesc cu adevarat misiunea.

Daca iti doresti ca totul sa fie ca nou, trebuie sa ai un kit de curatare complet, care sa te ajute sa scoti petele, sa iei praful si mizeria din cele mai mici colturi sau sa indepartezi grasimea sau mucegaiul de pe pereti. Iata care sunt produsele de curatare care iti vor garanta luciul electrocasnicelor si stralucirea oglinzilor:

Carpele din materiale calitative

Carpele din microfibra sunt suficient de blande pentru a curata toate suprafetele fara a lasa in urma zgarieturi, fiind potrivite inclusiv pentru otel inoxidabil si sticla. Este recomandat sa achizitionezi in mod regulat astfel de produse de curatare pentru a le mentine mereu curate si pentru a putea avea suficiente.

Manusile din cauciuc

Un set bun de manusi de protectie din cauciuc groase sunt o necesitate pentru a-ti proteja mainile de substantele chimice de curatare si de orice murdarie. Acestea rezista mult mai mult (si ofera o protectie mult mai mare) decat manusile din latex sau nitril. Totodata, acestea sunt bune de folosit si in bucatrie pentru a-ti proteja mainile de apa fierbinte atunci cand speli vase.

Solutiile de curatare pentru suprafete

Pentru a te asigura ca fiecare suprafata din locuinta este curatata corespunzator foloseste solutii dedicate acestora. Astfel, geamurile si oglinzile este recomandat sa le stergi cu produse concepute special pentru sticla, in timp ce parchetul si faianta/gresia cu solutii destinate suprafetelor netede. Daca iti doresti ca electrocasnicele din locuinta ta sa aiba un aspect imaculat, la fel ca atunci cand le-ai cumparat, produsele destinate indepartarii grasimii si petelor sunt o varianta potrivita atunci cand faci curatenie.

Dezinfectantul

Fiecare trusa de curatare de uz casnic are nevoie de un dezinfectant. Pentru zonele cu adevarat pline de microbi, nimic nu va face o treaba la fel de buna ca dezinfectantii, care sunt conceputi special pentru a ucide germenii si bacteriile, prevenind bolile in rândul familiei tale. Acest produs este benefic mai ales pentru a sterge suprafetele din bucatarie unde ai taiat carne sau pentru a curata in jurul vasului de toaleta.

Periutele pentru curatarea marginilor

Cand ai curatat ultima data urmele usii glisante sau golurile din cadrul ferestrei? Daca rsspunsul este „niciodata”, este timpul sa investesti intr-o perie de curatat. In doar cateva secunde aceasta te poate ajuta sa scapi de murdaria si praful care se aduna de ani de zile.

Racleta pentru gresie si faianta

Ai observat de multe ori ca apar pete pe gresie si faianta si nu stii cum sa le scoti? Racleta pentru aceste suprafete este ideala de folosit atunci cand faci o curatenie generala si vrei ca totul sa fie impecabil. In plus, avantajul utilizarii racletei este ca nu lasa urme si zgarieturi.

Matura sau aspiratorul

Orice matura va face minuni atunci cand vine vorba de ingrijirea prafului, murdariei si orice altceva care ajunge pe pardoseala. Similar unui aspirator, matura te ajuta sa strangi mizeria intr-un timp scurt, fara prea mult efort.

Mopul

Si nu in ultimul rand, mopul este o parte esentiala a setului de instrumente de curatare. Acest produs clasic, folosit de majoritatea oamenilor, te va ajuta sa-ti cureti podelele mai eficient si rapid, deoarece absoarbe imediat orice tip de pata si murdarie.