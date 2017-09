Profil, Gogu Neagoe caricaturist, pictor Născut: 04 Octombrie 1976. Jud.Olt, Romania

Oltean cu succes , Gogu Neagoe este membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, iar din anul 2008 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice UNESCO din Germania. A participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatură, iar lucrările sale se află în colecţii particulare din România şi din străinătate.

Caricaturile artistului sunt expuse în muzee de artă din Australia, SUA, Los Angeles, Iran, Franţa, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia. În prezent locuieşte în Capitală şi este frecvent invitat la evenimente mondene din România dar şi din străinătate ca să realizeze caricaturi.Tânărul a publicat sute de caricaturi de presă, cu vedete, în ziare locale şi centrale. Are tablouri pictate, de mare valoare, caricaturistul fiind premiat la festivaluri de pictură şi caricatură din întreaga lume. A donat 4 lucrări pictate în valoare de 15.000 de euro la un eveniment din 2013 caritabil pentru copiii cu probleme de sanatate si saraci.