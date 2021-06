Noua emisiune „SuperStar România”, care va începe din toamnă, la Pro TV, are la masa juriului două vedete consacrate în PRO TV, Smiley și Marius Moga, foști colegi la „Vocea României”, dar și doi jurați veniți de la concurență, de la Antena 1. Este vorba despre Raluka și Carlas Dreams, notează click.ro.

Pe solistul trupei Carla’s Dream, fost jurat la „X-Factor”, nu l-am mai văzut în emisiuni TV din 2018, de când a participat la sezonul 8 al show-ului de talente de la Antena 1. Click a stat de vorbă cu solistul, căruia toată lumea îi spunea Sergiu, acestea fiind primele lui declarații despre noul proiect, concursul muzical „SuperStar România”. „Deocamdată mă simt bine la masa juraților de la SuperStar România. Acest format este o provocare pentru mine. Din păcate, nu mă cunosc foarte bine cu cei din juriu, suntem din același domeniu, nu suntem amici sau cunoscuți. În ultimul an nu am făcut muzică, mă bucur că am făcut pauză. Nu am zis «Da» din prima atunci când am primit propunerea din partea Pro TV, pentru că nu eram sigur că vreau să fac acest proiect. Apoi m-au convins și iată-mă aici”, a declarat el pentru Click!.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-carlas-dreams-despre-plecarea-de-la-antena-1-la-pro-tv-nu-am-zis-da-din#slide_2