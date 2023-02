Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat, astăzi, programul manifestărilor care vor fi organizate săptămâna viitoare, în perioada 10 – 12 februarie, la împlinirea a 635 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Evenimentele vor începe vineri, 10 februarie, de la ora 10:00, cu un moment comemorativ dedicat marcării a 635 de ani de atestare documentară, urmară de o slujbă religioasă, de alocuțiuni ale oficialităților și de depuneri de coroane la statuia lui Petru Mușat din centrul Sucevei. De la ora 12:30, la Hotel Balada din Suceava va avea loc un eveniment în cadrul căruia vor fi înmânate medalii și diplome aniversare și de merit.

Ziua de vineri se va încheia cu un spectacol de muzică populară susținut de Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu și invitații săi, care va începe de la ora 17:00 pe esplanada Casei de Cultură din centrul Sucevei. În ziua de sâmbătă, sucevenii vor avea parte de un concert extraordinar susținut de Carla’s Dreams și Horia Brenciu. Concertul va începe de la 19:00 în centrul Sucevei și va fi deschis de interpretele Alexandra Cuza și Iuliana Beregoi. După concert, primăria le va oferi sucevenilor un superb foc de artificii.

Pentru ziua de duminică, 12 februarie, sunt programate alte două spectacole în centrul Sucevei, unul care va începe la ora 16:00, susținut de fanfara Primăriei Suceava și Ansamblul „Arcanul” al Universității Suceava și invitați, și un spectacol care începe la ora 18:00, susținut de trupa suceveană Alter Ego.