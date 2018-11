Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a propus președintelui Klaus Iohannis acordarea Ordinului Crucea Națională, Serviciul Credincios, Clasa a III-a, polițistului sucevean Ciprian Sfichi, „pentru că a pus misiunea chiar mai presus de propria viață”. În decembrie 2017, Ciprian Sfichi a fost lovit cu sabia în cap în timpul unor percheziții efectuate la Rădăuți, într-un dosar de trafic de droguri. Ministrul de Interne a făcut propunerea privind acordarea Ordinului Crucea Națională polițistului sucevean, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul MAI cu prilejul Centenarului Marii Uniri. Ministrul a decorat cu această ocazie 38 de militari și polițiști care au avut rezultate remarcabile în activitate. Printre cei care au primit distincții s-au numărat și patru polițiști de frontieră care, în data de 21 noiembrie, au capturat în vama Siret, aproape un milion de pachete de țigări pe care trei cetățeni polonezi au încercat să le introducă ilegal în țară, ascunse în două automarfare încărcate cu rigips și vată minerală.

