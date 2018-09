Carmen Harra a dezvăluit că se „luptă” de ceva vreme cu o pasiune care s-a transformat rapid în dependență și care a făcut-o adesea să scoată din buzunar sume considerabile. Clarvăzătoarea a dezvăluit că este atrasă de opulență și de obiecte luxoase, astfel, a dezvoltat în timp o mică dependență în ceea ce privește achiziționarea bijuteriilor. Aceasta susține că nu se poate abține să nu-și cumpere bijuterii foarte scumpe, lucru pe care îl regretă într-o oarecare măsură, deoarece își dă seama că ar fi mai bine dacă ar investii respectivii bani într-o afacere care să-i aducă profit, notează click.ro.

„Fiecare are pasiunile lui în viață și fiecare are dependențele lui în viață. Sunt oameni care sunt dependenți de țigări, de jocuri de noroc, eu am dependență de bijuterii, de când mă știu. Mă duceam și îmi cumpăram. Am tot felul de lucruri pe care le-am colecționat și am devenit o colecționară. Tot ce vrei, ceasuri… Mă duceam la case de licitații. Dar nu știu de ce cumpăram toate aceste lucruri. Ca să vezi ce înseamnă dependența.. Foarte mulți bani ( a investit n.r ). Și nu au fost foarte bine distribuiți, dacă stau să mă gândesc.”, a dezvăluit Carmen Harra, conform sursei citate.