La 10 ani de la „Numai iubirea”, actrița Carmen Ionescu (65 de ani) a revenit pe micul ecran în rolul Marthei, în serialul „Adela”, de la Antena 1. Povestea de viață a vedetei este mai ceva ca producțiile în care joacă și de aceea reporterii Click! au stat de vorbă cu actrița despre căsnicia sa cu titanul scenei româneşti, actorul Constantin Dinulescu (88 de ani), despre regretul de a nu avea copii, dar și despre producția în care joacă deja de trei sezoane.

Click!: De la „Numai iubirea”, la „Adela” a fost drum lung și ați făcut multe roluri care v-au adus mulți admiratori. Care a fost cel mai solicitant proiect de televiziune?

Carmen Ionescu: Pentru mine, şi o spun fără nicio falsă modestie, rolul Marthei din „Adela”, serial pe care îl puteţi urmări în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, este categoric cel mai solicitant, cel mai amplu şi cel mai bogat rol, ca stări, ca trăiri… Îl iubesc enorm! Acest personaj m-a „scormonit” şi m-a determinat să caut în mine nişte resurse…dar tocmai în asta stă frumuseţea rolului! Este de o bogăţie fantastică şi sunt foarte recunoscătoare că mi-a fost distribuit mie!

Vă place să o jucaţi pe Martha? Ce i-aţi împrumutat personajului de la dumneavoastră?

O ador! Chiar am ajuns să mă identific cu ea. Vă spun sincer, o iubesc! Am ajuns că am si discuţii cu colegii, pe tema asta. Toţi zic <<O, tu, Martha criminala, ce ai făcut…”, dar o apăr până în pânzele albe. Pentru că aşa e şi firesc. Oricum ar fi personajul tău, trebuie să ţi-l aperi şi să ţi-l iubeşti, ca să îl faci bine. E decizia publicului dacă merge cu tine sau nu, dar tu, ca interpret, trebuie neapărat să îţi iubeşti personajul, fie el şi unul odios. Nu este şi cazul Marthei, ea chiar nu este odioasă! De la mine cred că Martha a luat tenacitatea, curajul, puterea de muncă şi voinţa de a-şi duce la bun sfârşit toate dorinţele, toate planurile ei. Eu aşa sunt, sunt zodia Berbec şi mereu îmi place să spun despre mine că merg şi dau cu capul până iese cum vreau eu!

Personajul Martha a avut o poveste de dragoste extraordinară. La fel şi dumneavoastră, aveţi o căsnicie solidă cu un alt titan al scenei, Constantin Dinulescu. Cum v-aţi cunoscut? Care vă e secretul căsniciei?

Aşa este! M-am pregătit cu el pentru admiterea la facultate şi atunci s-a înfăptuit … minunea. A fost o întâlnire care cred că o dată în viaţă este posibilă. Am pornit amândoi pe un drum şi pot afirma cu tărie, şi acum, că este sufletul meu pereche. Sunt încă îndrăgostită, nici nu aş putea altfel. Ne ştim din 1979, însă căsătoria a venit după 13 ani, cred că nu avea curaj (râde). Nu ştiu să spun neapărat care este secretul, iubirea, cu siguranţă! El pentru mine a fost şi iubit, şi tată, şi soţ! A avut şi are o grijă deosebită. Îmi place să cred şi faptul că mereu ne-am completat unul pe altul, el mai matur, mai echilibrat, eu mai zurlie. A contat şi faptul că am ştiut mereu, fiecare dintre noi, când să lăsăm de la noi, când să facem şi compromisuri…

